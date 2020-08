Miguel Ángel Muñoz dirige un documental sobre su «Tata»

View this post on Instagram

Así acabamos los 💯 programas de #CuarenTATA... ❤️ Emocionados y felices por lo que hemos pasado juntos en estos más de 120 días... 🙏🏻 @soylatatareal me enseñó a planchar, coser, fregar, cuidar de sus plantitas, a tener más paciencia, más aceptación, más fe, a valorar más el flamenco y tantas cosas más... Yo le descubrí el mundo tecnológico y ahora tiene IG, Twitter, Fb, TikTok e incluso su propio canal de YouTube. Además de página web “www.soylatatareal.com” donde vende una camiseta solidaria con su imagen y un juego para que pasemos tiempo de calidad con nuestros mayores, inspirado en nuestro programa “CuarenTATA”, que hemos hecho durante 100 días seguidos, para ayudar a todas esas personas que lo estaban pasando mal durante el confinamiento y así pudieran desconectar de la dura situación viendo a este angelito caído del cielo que se llama Luisa Cantero. 🙏🏻 Qué suerte la mía por tenerte tan cerca #Tata. Te quiero ❤️