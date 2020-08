Última hora de la pandemia en el mundo: La OMS no cree que la mutación del covid-19 haga que sea más leve

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Esther Rodríguez C. C.

19/08/2020 17:51 h

De acuerdo con el último balance de la universidad Johns Hopkins, ya se han registrado 22.148.166 casos de covid-19 en todo el mundo. Por otra parte, los fallecidos a causa del virus ya son 781.135 personas. Además, más de 14,11 millones de personas han conseguido superar la enfermedad.

Los 10 países más afectados

EEUU: 5.482.602 positivos y 171.823 fallecidos

Brasil:3.407.354 positivos y 109.888 fallecidos

India: 2.767.253 positivos y 52.888 fallecidos

Rusia: 930.276 positivos y 15.836 fallecidos

Sudáfrica: 592.144 poditivos y 12.264 fallecidos

Perú: 549.321 positivos y 26.858 fallecidos

México: 531.239 positivos y 57.774 fallecidos

Colombia: 489.122 positivos y 15.619 fallecidos

Chile: 388.855 positivos y 10.546 fallecidos

España: 364.196 positivos y 28.670 fallecidos

La OMS no cree que el covid-19 sea más leve debido a una mutación

Según informa Europa Press, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que aún no hay evidencia científica de que la mutación del coronavirus recientemente identificada en algunos países de Asia cause una enfermedad más leve o sea menos mortal.

La epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, ha recalcado este martes que en este momento el organismo sanitario internacional se encuentra trabajando con un grupo de especialistas para entender los cambios que está mutación puede causar en la secuencia genética del virus.

«Si aparece un artículo anunciando que hay una nueva mutación, esto puede asustar, pero estos cambios en los virus ocurren todo el tiempo. Hemos visto cambios en esta mutación, que es algo que ha circulado desde febrero, y es la cepa que predomina en Europa y América del Norte, y ahora ha regresado a Asia», apuntó la experta.

Van Kerkhove ha destacado que lo más importante es seguir monitoreando el virus para determinar qué mutaciones son importantes o lo hacen comportarse de manera diferente. Con respecto a la diferencia en los índices de mortalidad entre países, la experta ha explicado que hay muchas razones para que esto suceda. Así, ha recordado que, en Corea del Sur, por ejemplo, los primeros infectados fueron personas jóvenes, con menos males subyacentes previos.

Holanda limita a seis los invitados en eventos en casas y reduce cuarentenas a 10 días

De acuerdo con las informaciones de Efe, el Gobierno holandés limitó este martes a seis el número máximo de personas que pueden ser invitadas a una casa, un «consejo muy urgente» porque «las cosas no van bien» con los rebrotes de coronavirus en el país. Además, redujo a diez días la cuarentena que tienen que cumplir las personas que viajen a zonas consideradas de riesgo.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo en una rueda de prensa: «Voy a ir directo al grano: Las cosas no van bien con la evolución de casos en nuestro país. Fiestas, charlas en el barrio, en el ambiente familiar, los abrazos, es exactamente lo que hace que las cosas no vayan bien». Esto fue lo que le llevo a recomendar reuniones de familias y amigos de no más de seis personas juntas en casa. De esta medida quedan excluidos los niños menores de 12 años, porque lo que no quiere es imponer «una especie de policía del coronavirus que verifique puertas adentro cuántas personas fueron invitadas».

Malta exigirá un PCR negativo a quienes viajen desde Madrid, Barcelona y Gerona

Malta exigirá, según informa Europa Press, a quienes quieran viajar al país desde Madrid, Barcelona y Gerona que presenten un PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores. Esta medida entrará en vigor a partir de este viernes y también será efectiva para los viajeros procedentes de Rumanía y Bulgaria, que han sido incluidos en la primera lista 'ámbar' emitida por las autoridades maltesas.

Además, aquellos pasajeros que no presenten un resultado negativo al embarcar en el avión rumbo a Malta podrán ser sometidos a una prueba a su llegada al país u obligados a guardar cuarentena una vez en suelo maltés.

La lista ámbar, publicada por las autoridades maltesas, se suma a la lista roja de los países desde los que está prohibido viajar al archipiélago y la verde que incluye a aquellos sobre los que no pesa ningún tipo de restricción de viaje. La intención del Gobierno es ir actualizándola en función de cómo vaya evolucionando la situación.

Según las autoridades sanitarias, Malta ha registrado 1.423 casos de coronavirus, con 766 pacientes recuperados y nueve víctimas mortales. No obstante, cabe indicar que el país no ha sumado nuevos decesos desde el 29 de mayo.

Finlandia impone restricciones a diez países más

El Gobierno de Finlandia informó este miércoles del endurecimiento de las restricciones de viajes, incluyendo a otros diez países que han experimentado un repunte reciente de casos de coronavirus y han superado el límite impuesto por las autoridades finlandesas de entre ocho y diez contagios por cada 100.000 habitantes.

Según informa Efe, la medida, que supone el restablecimiento del control fronterizo y la recomendación de guardar una cuarentena de 14 días a su llegada al país, afectará a Alemania, Chipre, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Noruega y San Marino.

Así, la llamada «lista verde» se reduce a tan solo 16 estados en todo el mundo. Se trata de: Eslovaquia, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Vaticano, China, Corea del Sur, Georgia, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez y Uruguay.

No obstante, las autoridades finlandesas señalan que Eslovaquia, Estonia, Italia y Lituania podrían ser retirados próximamente de la lista, si su situación empeora empeora, ya que han superado ligeramente los ocho contagios por 100.000 habitantes en los últimos 15 días.

«Actualmente, la línea de Finlandia en cuanto al tráfico transfronterizo es la más estricta de la Unión Europea. Esto se debe a que queremos mantener nuestra buena situación epidemiológica, cuyo logro ha requerido un gran trabajo por parte de todos los ciudadanos», apuntó la ministra de Interior, Maria Ohisalo.

Aunque continúa creciendo ligeramente, el índice de contagios de Finlandia en estos momentos está entre los más bajos de Europa.Según los últimos datos oficiales, Finlandia ha registrado 7.776 casos de covid-19 y 334 muertos, con una tasa de 141 contagios y seis fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Las autoridades sanitarias chinas advierten del peligro de «objetos contaminados» con covid-19

La Comisión Nacional de Salud de China aseguró este miércoles que el contacto con «objetos contaminados con coronavirus» puede causar infecciones. Esto ocurre después de que el país asiático confirmara varios casos de covid-19 relacionados con una cadena de alimentación.

La Comisión, informa Efe, advierte del peligro de tocar estos objetos como respuesta a la alarma desatada después de que se confirmasen casos de coronavirus en supermercados que venden alimentos congelados pues, según los expertos del país, las bajas temperaturas y la humedad son propicios para que el patógeno sobreviva.

Desde julio, China acumula diez positivos detectados en empaquetados y superficies de muestra de productos congelados. Además, la ciudad de Shenzhen puso en marcha esta semana una campaña masiva de test de ácido nucleico al detectar tres positivos en empleados de una cadena de alimentación, mientras que la de Cantón suspendió temporalmente la importación de carnes y mariscos congelados del extranjero.

El pasado viernes, un lote de alitas de pollo congeladas importadas desde Brasil dieron positivo y el día anterior una inspección rutinaria en un restaurante de la ciudad oriental de Wuhu detectó el virus en el empaquetado exterior de camarones blancos que provenían de Ecuador. También se han encontrado trazas del virus en muestras del envoltorio de pescados congelados en una ciudad portuaria de la provincia de Shandong.

Los medios chinos han mostrado su preocupación por la gravedad de la pandemia en Latinoamérica, con más de 5,6 millones de casos confirmados y el riesgo de que el virus de los embalajes se pueda transmitir a los consumidores.

Por otra parte, la autoridad sanitaria reiteró que los portadores del covid-19 pueden transmitir la enfermedad durante el periodo de incubación, y pidió a quienes den positivo que informen de ello en las dos horas posteriores a que se les confirme la infección. «La mayor fuente de infección por covid-19 se debe a los positivos confirmados y a los portadores silenciosos del virus», señalaron.

La Comisión informó en su último recuento que China registró 84.888 infectados diagnosticados desde el inicio de la pandemia, de los cuales han fallecido 4.634.

La segunda vacuna rusa contra el covid-19 se encuentra ya en la segunda fase de pruebas

De acuerdo con las informaciones de Colpisa la segunda vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Rusia en el Centro de Investigación Véctor de Novosibirsk, en Siberia, está ya en la segunda etapa de ensayos clínicos. Así lo aseguró esta semana la directora del órgano de control Rospotrebnadzor, Anna Popova, que subrayó la «alta eficacia del fármaco».

Según Popova, «en la prueba han participado 14 voluntarios y el resultado ha sido todo un éxito». Según su opinión, «Rusia debe dotarse de varias vacunas contra la covid-19».

El pasado día 11 de agosto, el presidente Vladímir Putin anunció la certificación de Spútnik V, la primera vacuna rusa y mundial contra el coronavirus. El medicamento ha sido creado por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú en colaboración con el Ministerio de Defensa ruso y se encuentra actualmente en la tercera fase de pruebas clínicas. Pero, según el Centro Gamaléi, esta situación no será un impedimento para que la campaña de vacunación comience dentro de un mes.

El Ministerio de Sanidad ruso apunta que el personal sanitario empezará a ser vacunado en paralelo durante esta tercera etapa de investigación del fármaco. La primera partida de dosis de la vacuna ya ha sido producida y esta se destinará precisamente a inmunizar a los médicos. Aunque, según señala el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, «no todos los sanitarios necesitan la vacuna, ya que el 20% de ellos han desarrollado inmunidad pasiva al covid-19».

Sin embargo, según un sondeo publicado la semana pasada, un 52% de los médicos encuestados no se fían de la Spútnik V y solo un 25% aseguraron estar dispuestos a vacunarse. Por otra parte, el 70% de los participantes en la indagación manifestaron que el escepticismo general hacia el fármaco se debe a que no hay datos que confirmen su efectividad y a la excesiva rapidez con la que se ha desarrollado.

Desde principios de agosto, el número de contagios en Rusia sigue una tendencia a la baja, aunque este miércoles se ha experimentado un repunte de 80 casos más con respecto al día anterior. Según el último balance se han registrado 4.828 positivos en todo el país, lo que eleva el total a 937.321 infectados.En cuanto a los fallecidos, se han contabilizado 117 nuevas muertes y el total se sitúa en 15.989 decesos.

El ministro de Agricultura de México da positivo en covid-19

Los nuevos positivos por covid-19 en México siguen aumentando, el último ha sido el ministro de Agricultura del país, Víctor Villalobos, que, según informa Efe, se encuentra en aislamiento y trabajando desde casa.

«Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a covid-19. He notificado a las personas con las que tuve contacto para que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas», explicó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. Además, en un breve mensaje en Twitter, publicado en las últimas horas del martes, Villalobos añadió que mantendrá las actividades desde casa y con el apoyo de su equipo del ministerio de Agricultura del país.

El caso de Villalobos se suma al de varios altos funcionarios y miembros del gabinete del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contagiados por el coronavirus. El pasado 13 de agosto, la secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, muy cercana a Obrador, confirmó su positivo. Antes de ella, el 25 de junio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó de que había dado positivo en el virus, después de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien anunció su contagio el pasado 27 de abril.

Entre los otros altos cargos cercanos a López Obrador que han pasado la enfermedad están el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Ambos ya se han recuperado de la enfermedad. A pesar de las recomendaciones, los miembros del gabinete no suelen ponerse mascarilla cuando aparecen en eventos con el presidente, quien ha cuestionado su eficacia en varias ocasiones.

También han dado positivo siete gobernadores estatales: de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Querétaro y Guerrero. Según los últimos datos oficiales, los casos confirmados de coronavirus en México ya son 531.239 y las muertes 57.774 al sumar 751 defunciones y 5.506 positivos en las últimas 24 horas. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el país se encuentra fase de descenso de casos y fallecidos diarios.