El caso Kyle, un evento único de 1979

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

19/08/2020 12:16 h

Los restos de Kyle convertidos en borrasca están pasando por Galicia dejando ya vientos fuertes y lluvias intensas. Las rachas han superado los 100 kilómetros por ahora en la costa norte y los acumulados de lluvia los 45 litros por metro cuadrado. Y la comunidad gallega puede dar gracias de que se va a librar de los vientos huracanados que lleva asociados el ciclón extratropical y que van a golpear a Irlanda en las próximas horas. Se esperan registros de hasta 150 kilómetros por hora.

La borrasca finalmente sufrió un proceso de ciclogénesis explosiva, perdiendo mucha presión en muy poco tiempo. Lo cierto es que el caso Kyle no es nada habitual durante el verano. En los últimos 40 años solo ha habido cinco casos (1979, 1982, 2003, 2004 e 2016) en los que se haya formado un ciclón explosivo en el Atlántico que afectase a Europa, según informa Adrián Naray, meteorólogo y creador do blog otempoenfoz. «Este evento recorda especialmente ao de agosto 1979, posto que a borrasca explosiva tamén impactara na costa sur de Irlanda, como se prevé neste caso. Aquel episodio causara unha catástrofe sen precedentes, xa que os ventos furacanados e as grandes ondas sorprenderan aos participantes da Fastnet Race, unha regata organizada polo Royal Ocean Racing Club, provocando numerosas víctimas mortais. Unha das causas da catástrofe foi sen dúbida a incorrecta predicción da borrasca explosiva. Recentemente un grupo de meteorólogos do Servicio Meteorolóxico Alemán, fixeron varias simulacións daquel episodio cos modelos atmosféricos dos que dipoñemos na actualidade e concluiron que se o evento tivese lugar hoxe en día, a carreira tería sido suspendida e a catástrofe non tería ocorrido. Esto pon de manifesto a importancia dos avances na predicción númerica do tempo dende aquel entón», recuerda Damián Insua, investigador del grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

En cuanto a la previsión las lluvias intensas se esperan para esta tarde, cuando el frente activo cruzará la comunidad y podría dejara registros de hasta 40 litros por metros cuadrado en 12 horas y 15 en sesenta minutos. Los vientos del sur seguirán soplando con fuerza.