En directo: Feijoo analiza la situación del covid-19 en Galicia

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ TAMARA MONTERO

la voz 19/08/2020 13:56 h

Con 1.623 casos de covid-19 activos en Galicia y el foco puesto en el área sanitaria de A Coruña, que acumula 960 del total de pacientes, el comité de expertos sanitarios de la Xunta de Galicia se ha reunido este miércoles para analizar la situación de la comunidad.

Alberto Núñez Feijoo, que ha presidido la reunión, ha comenzado repasando todos los datos. El 0,3 % de todos los pacientes están en la uci con A Coruña acaparando 42 de los 55 hospitalizados. El 96,3 % de todos los pacientes están en su domicilio.

«Constatamos que Galicia segue en situacion epidemiolóxica moito mellor que no conxunto do estado. Estamos nuncha situación menos grave, pero que temos que ir mellorando.Galicia é un lugar máis seguro», asegura Feijoo que incide en que no nos podemos relajar.

El brote de A Mariña se ha dado ya por controlado y la situación es epidemiológicamente normal. El foco ahora mismo está en Ourense y A Coruña. En el caso de Ourense, el comité clínica indica que se trata de casos identificados y procedentes mayoritariamente de grupos familiares. «Estamos preocupados, pero segundo os datos son brotes controlados», asegura el presidente de la Xunta.

En cuanto la situación de A Coruña, la preocupación es mayor aunque, según el comité de expertos, se ha ido controlando en los últimos días. Este área sanitaria acumula tres de cada cuatro nuevos positivos, el 72 % del total de Galicia.

«Nos últimos tres días estase a reducir a Incidencia Acumulada en A Coruña. Os movementos e as particularidades epidemiolóxicas sigue mostrándose circunvalando a cidade da Coruña e a comarca. Todo parece indicar que non hai transmisión a outras zonas», asegura Feijoo.

Estas son las zonas que más preocupan:

En A Coruña: Os Mallos, Agra do Orzán, Ventorrillo, Sagrada Familia.

En Culleredo: O Burgo, o Temple.

En Oleiros: Perillo, Santa Cristina, Santa Cruz, Mera.

En Arteixo: Meicende.

«Unha vez que non aparece acreditado que se esté estendendo o número de casos a outros concellos da provincia ou de Galicia, o próximo vernes o comité volverá a valorar a situación e se é necesario restrinxir aforos ou outras actividades», anuncia Feijoo, que insiste en que lo imporante ahora es cumplir las medidas que ya están en marcha.

El presidente de la Xunta recuerda que Galicia sigue en una situación de emergencia sanitaria desde el pasado 13 de marzo.