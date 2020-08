Medio millar de personas en seguimiento tras pasar por un club de estriptís en Toronto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción la voz

18/08/2020 18:37 h

Las autoridades sanitarias de Toronto (Canadá) están buscando a unas 550 personas que dejaron su registro en el popular club de striptís Brass Rail Tavern. Pero admiten que no va a ser nada fácil: "Probablemente la mitad dieron información falsa", comentó Andrew Morris, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Toronto a la agencia Associated Press, citada por el rotativo The Guardian. El club había reabierto sus puertas pocos días antes de que uno de sus empleados (o empleadas, porque la autoridad sanitaria no especificó cuál era su trabajo en el local), diera positivo en covid, desatando los protocolos que han llevado a buscar a esos 550 clientes que dejaron algún tipo de información sobre sí mismos antes de entrar en el club. El empleado trabajó cuatro turnos antes de que comunicara que había dado positivo en una prueba PCR.

El incidente ha trascendido por todo el país y ha sido tratado incluso de forma chusca. El propio primer ministro de Ontario se refirió al episodio asegurando que por quién realmente sentía lástima era por los cónyuges de los clientes que estuvieron en el local y que recibirán la incómoda visita de los rastreadores: "No me gustaría estar en su situación", aseguró el político al referirse al episodio. Lo que sí pudieron constatar las autoridades sanitarias es que en el club no se respetaban las normas de seguridad: ni la distancia reglamentaria entre empleados y clientes ni la presencia de pantallas protectoras qu pudieran haber protegido del contagio a los visitantes.

El caso ha reabierto la polémica sobre si este tipo de locales estaban ya en disposición de abrir sus puertas al público cuando, por ejemplo, los colegios todavía permanecen cerrados. Según un periódico local, el club colgó un cartel en la puerta en el que decía: "Durante este tiempo, continuamos las operaciones manteniendo los más altos estándares de higiene posibles con nuestro personal.Esta es nuestra principal prioridad mientras brindamos a nuestros huéspedes la hospitalidad y el servicio al cliente al que se han acostumbrado”.