Los invitados de las bodas se caen a la mitad: así están siendo los enlaces que sobreviven a los rebrotes en Galicia

La Voz de Galicia María Hermida

Redacción 19/08/2020 05:00 h

Es difícil calcular el porcentaje de bodas que sobreviven al coronavirus. Cada organizador aporta unas cifras diferentes. Pero distintas empresas consultadas, de diferentes puntos de Galicia, confirman señalan que como mucho se están celebrando entre un 20 y un 30 % de los enlaces que solían organizarse otros veranos. La gran mayoría de los novios optaron por aplazar su unión hasta el 2021, con la esperanza de que entonces la pandemia se haya disipado. En los enlaces supervivientes, y conforme las cifras de contagios van empeorando, el número de invitados se está reduciendo notablemente. Dicen los organizadores que los novios no necesitan dejar de lado a nadie, sino que son los propios asistentes los que se caen de la lista «por miedo al covid-19».

Así lo cuenta, desde Pontevedra, Gustavo Sobral, responsable del Grupo Mochi: «Antes de la pandemia, se calculaba que podía fallar alrededor de un 20 % de los invitados. Ahora, esa cifra está siendo del 40 % o incluso más. Desde el punto de vista sanitario es mejor, claro. Desde el punto de vista económico no lo es, lógicamente», explica.

En la misma línea habla Iñaki Bretal, chef y responsable de Eirado Eventos: «Hai vodas nas que falla o 50 % dos invitados. Os que están fora non veñen, outros teñen medo... A situación é complicada e é normal que haxa xente que non queira vir. Nós estamos aplicando un protocolo moi estrito. Nos aperitivos, por exemplo, o persoal corta o xamón e prepara todo á vista pero separado, incluso cun cordón, e poñemos mesas suficientes para que non se xunten máis de dez persoas nos aperitivos. Pero non podemos estar detrás de cada persoa, vendo se está quieta ou non. Hai que apelar á responsabilidade de todos», manifiesta.

El chef estrella Michelín Pepe Solla, cuya empresa celebra bodas en cuatro locales gallegos, señala: «No estamos viendo bodas de 150 personas, que sería el número máximo en el interior. Ahora, son casi todas de entre 80 y 70 invitados. Los que preveían contar con mucha más gente aplazaron para el 2021». A ese 2021 se encomienda todo el sector. Lo dice con ilusión y cruzando los dedos Silvia Lourido, wedding planner: «Tengo más contrataciones que nunca, ojalá todo vaya bien».