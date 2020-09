«Es importante cuidar el planeta si queremos evitar una nueva pandemia»

0

07/09/2020

Según la encuesta anual de Global Shapers el cambio climático y la destrucción de la naturaleza es la primera de las preocupaciones de la juventud española. Un claro indicador es lo implicados que están los jóvenes en el movimiento social Fridays for Future, que nació en Suecia en el 2018 gracias a la activista Greta Thunberg. Pronto miles de jóvenes empezaron a crear grupos organizados en sus comunidades para manifestarse los viernes y presionar a los responsables políticos para que tomen medidas en contra del cambio climático. «La razón de ser del movimiento es, sobre todo, la preocupación por nuestro futuro en este planeta y el de los que vendrán después. Con estas mismas preocupaciones y propósitos, nos juntamos a nivel local por primera vez en febrero de 2019 para organizar una jornada de concienciación el 15 de Marzo, coincidiendo con la primera gran convocatoria internacional de Global Strike de Fridays For Future», explica un miembro de Fridays For Future Coruña.

En la ciudad herculina la iniciativa surgió en la escuela de Arquitectura y se fue nutriendo de estudiantes de la UDC. Han organizado charlas, debates y visionados de documentales en distintas plazas en las que participaron un grupo de profesores, activistas y colectivos. Todo se realizó de forma paralela en A Coruña y en Ferrol, y desde entonces, ambas ciudades siguen colaborando, compartiendo actividades, asambleas y redes sociales. Pero estas no son las únicas ciudades gallegas donde los jóvenes han decidido organizarse para manifestarse contra la inacción ante la emergencia climática. En Vigo, se llevó a cabo la primera asamblea de Xuventude polo Clima Vigo el 5 de abril de 2019. «Dende ese momento, o movemento xuvenil ecoloxista comezou a aumentar en número tras varias asembleas en diferentes centros sociais, culturais, universidade, etcétera», indican desde el grupo de la ciudad olívica.

Tanto en Vigo como en Coruña apuntan que no existe un número exacto de participantes en la organización, pues depende mucho de la época del año y el tipo de actividad. No obstante, indican que siempre hay un grupo estable de unas diez personas que gestionan y coordinan todos los eventos. «Ademais, contamos con 172 persoas nas nosas canles de difusión directos e máis de 1.500 seguidores en redes sociais onde a actividade é máis reducida posto que se aglutina non xente só de Vigo senon doutras parte do mundo», indica un miembro del movimiento en Vigo.

«La política le está dando más de prioridad a los temas medioambientales, aunque no todo lo rápido que se debería»

Precisamente en esta ciudad uno de los grandes logros fue impulsar la declaración de emergencia climática en el propio ayuntamiento. «Xuventude polo Clima foi fundamental na organización da que sería unha das folgas climáticas máis multitudinarias de Galicia que ademáis estaría englobada nunha Semana polo Clima na que xunto co resto das asociación e organización de Movemento Galego polo Clima realizáronse palestras, obradoiros e outras actividades relacionadas coa Emerxencia Climática e a sustentabilidade», aseguran.

Por su parte, los integrantes del movimiento en A Coruña aseguran que, pese a que se están consiguiendo grandes logros a nivel de concienciación aún «hay muchísimo camino por andar, los medios de comunicación están prestando más atención a la crisis climática que antes, y a nivel político se está dando algo más de prioridad a los temas medioambientales, aunque no todo lo rápido que se debería»,explican. Entre los hitos destacables en la ciudad herculina, destacan la manifestación que organizaron el 27 de septiembre del pasado año, a la que acudieron miles de personas.

Charlas informativas, recogida de basura en entornos naturales, performances, recogidas de firmas o acciones para denunciar actos poco sostenibles son algunas de las actividades que este movimiento juvenil llevaba a cabo, antes de que el covid-19 llegase a nuestras vidas. «Estamos buscando alternativas para no poner en riesgo la salud de las personas. Durante la cuarentena, por ejemplo, hemos hecho actividades on-line; un ejemplo son las “charlas-debate”, para las que solíamos invitar a personas formadas en algún tema relativo al medioambiente y la sostenibilidad», señala un miembro de Fridays for Future Coruña.

Los colectivos de ambas ciudades coinciden en que, pese a que se han llevado a cabo pequeños cambios, la sociedad actual sigue todavía sin estar concienciada para «realizar unha transición ecolóxica, ter unha vida sustentable e mitigar os efectos da mudanza climática». El principal problema de esto, bajo su punto de vista es que para la gran mayoría de la gente continúa siendo un tema secundario. «A pesar de que la juventud está más concienciada que antes, siguen sin dar el paso de tomar acción al respecto, sea haciendo cambios en su estilo de vida o metiéndose en el activismo», indica un miembro de la entidad coruñesa.

Quienes sí han dado el paso son Rut y Nahir, dos hermanas viguesas que desde enero del 2014 difunden los beneficios de un estilo de vida sostenible a través de su blog Esturirafi. «Crecimos en las Rías Baixas en una casa entre el monte y el mar, donde reciclar y reutilizar era algo normal que hacíamos sin pensar. Esturirafi es un personaje de nuestra infancia, que se inventó nuestro padre y ahora rescatamos para convertirlo en embajador de la vida ecológica, sostenible y saludable», explican.

No obstante, las blogueras dejan claro que vida sostenible y saludable, pese a estar relacionados entre sí, son dos conceptos diferentes. «No concebimos una vida saludable sin ser sostenible y viceversa. Una vida saludable tiene como base nuestro propio cuidado. Cuando empiezas a cuidarte, empiezas a hacerte mas preguntas sobre: el origen de lo que comes, los ingredientes de tus cosméticos o el material del que está hecho tu ropa. Te das cuenta de lo importante que es cuidar tu entorno. Una vida sostenible tiene como objetivo minimizar nuestro impacto en el planeta, reducir nuestra huella al máximo: reduciendo nuestro consumo, apostando por opciones locales, eligiendo productos reutilizables, etcétera», aseguran.

La idea de crear el blog surgió cuando las viguesas sintieron la necesidad de combinar su formación con sus aficiones. Rut estudió biología y realizó dos másters: uno sobre Gestión Ambiental y otro de Desarrollo Sostenible. Por su parte, Nahir estudió márketing, turismo y tiene el título de instructora de yoga RYT200. Además, a ambas les interesa la fotografía, el diseño y la informática. «Desde pequeñas se nos inculcó la importancia de cuidar el medio ambiente. Comprar poco, aprovechar bien las cosas, reparar, reciclar… Cuando empezamos con el blog, tuvimos claro que queríamos transmitir ese estilo de vida más “eco”. Al escribir sobre esta temática fue creciendo nuestro interés y compromiso sobre la importancia de adoptar un estilo de vida sostenible», cuentan.

Residuo cero

Desde entonces hasta ahora han escrito más de 500 publicaciones y colaborado con más de 100 proyectos sostenibles. Asimismo, en junio de 2018 decidieron abrir una tienda on-line con productos básicos sin plástico, en busca del residuo cero: Zero Waste Esturirafi.

Algunos de los productos que se pueden comprar en su tienda ecológica CEDIDA

El estilo de vida zero waste o residuo cero persigue reducir los desechos que cada uno genera. Se pone en práctica mediante la regla de las cinco erres: rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reintegrar. Las viguesas conocieron esta filosofía de vida por medio de las blogueras Lauren Singer y Bea Johnson. «Algunas de las claves para adoptar este estilo de vida es apostar por los productos reutilizables frente a los productos de un solo uso, comprar a granel y apostar por la cosmética sólida. Alcanzar el objetivo cero residuos es un camino largo e imperfecto. Pero siempre es mejor hacer algo que no hacer nada», explican las jóvenes.

«Comprar ropa no debe ser un remedio para el estrés o el aburrimiento»

Una de las prácticas dañinas para la sostenibilidad a la que más habituada está la sociedad y de la que es más difícil desengancharse es la fast fashion. Es decir, la compra constante de artículos de moda fomentada por unos precios muy bajos. «El fast fashion es como el fast food, un consumo rápido y “barato”. Te da un subidón, pero esa sensación se pasa muy rápido y vuelves a tener hambre otra vez. Pero, esa ropa no es barata, tiene un precio. Para que tú compres una camiseta por ese precio, alguien al otro lado del mundo tiene que coserla, cobrando un salario que no le permite vivir dignamente y trabajando en condiciones que ningún occidental aceptaría», explican las viguesas. Para evitar esta práctica las blogueras aconsejan, en primer lugar, ser conscientes del problema ya que «la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta: produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos», apuntan. El segundo paso sería analizar nuestro vestuario: probar nuevas combinaciones y saber lo que tenemos y lo que necesitamos. «Comprar ropa no debe ser un remedio para el estrés o el aburrimiento. Antes de comprar algo debemos de pararnos a pensar si realmente nos hace falta. Todos tenemos más ropa en el armario de la que necesitamos, solo tenemos que aprender a quererla y cuidarla», añaden. Por último, sugieren que antes de comprar prendas nuevas se busquen alternativas como: la moda sostenible, las tiendas de segunda mano o el intercambio de ropa. «En resumen, como dijo la diseñadora Vivienne Westwood: “Compra menos, elige bien y haz que dure”», concluyen.

Las hermanas tienen una visión más optimista que los miembros de Fridays for Future Galicia sobre la preocupación de la sociedad gallega por la sostenibilidad. «Sentimos que cada vez se habla más de la importancia de la sostenibilidad medioambiental y social. Son temas que ya no solo se tratan en medios especializados, ahora están presentes en todo tipo de prensa. Esto es un indicador de que cada vez preocupan más a la sociedad»

«Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la crisis climática y no seguir el mismo camino que seguimos con la del covid»

Con respecto a si la preocupación por la pandemia del covid-19 desplazó el problema de la sostenibilidad del planeta, las blogueras se muestran totalmente en contra de esta idea. «Todo lo contrario, creemos que ha puesto sobre la mesa que es importante cuidar del planeta si queremos evitar o reducir los problemas que tendremos en el futuro, como pueden ser nuevas pandemias, sequías o inundaciones», aseguran.

La visión de los miembros de Fridays for Future Coruña es similar. «No creemos que el covid sea un problema trivial comparado con la crisis climática. Lógicamente, ha sido necesario invertir todas las fuerzas posibles en mitigar los efectos de la pandemia. Lo que nos preocupa es que no aprendamos de esta experiencia. Hemos esperado a que la pandemia nos explotase en las manos para hacer algo al respecto, la crisis climática seguramente nos repercuta de forma más dura y continuada, y se dice que ya estamos sobrepasando el punto de no retorno. Pero esto no es algo 100% seguro, así que también puede ser que aún quede tiempo. Tenemos que darnos cuenta de lo importante que es y no seguir el mismo camino que seguimos con la crisis del covid», señalan.

Sin embargo, los miembros del movimiento en Vigo sí creen que la pandemia del covid-19 ha empeorado el problema de la emergencia climática. «empezando polo adiamento da seguinte Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático que non será este ano, senon que terá lugar no 2021. Ademais, como consecuencia das medidas sanitarias, creouse outro residou desbotable que abunda nas rúas das nosas cidades, as máscaras», señalan.