«Tuve que pasar 45 días encerrada en mi cuarto a pesar de que me encontraba bien»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia alejandra pascual

vigo 15/08/2020 18:29 h

«Me pasé 45 días encerrada en mi habitación. Salvo un par de días que tuve más de 40 grados de fiebre, me encontraba bien», explica Saray Barros, una joven viguesa de 20 años que estudia Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. A través de su experiencia personal como paciente de covid-19, Barros trata de explicar al resto de jóvenes que descuidan las medidas de protección que, a pesar de gozar de buena salud, quien se contagie deberá estar aislado.

«Di positivo dos veces. En total estuve encerrada mes y medio», relata Saray. El protocolo sanitario dicta que, una vez que los pacientes dan negativo en la PCR, aún deben permanecer diez días más en cuarentena. «En mayo me confirmaron que tengo anticuerpos, pero no me han repetido la prueba», añade.

Cualquier joven que se contagie a día de hoy, deberá cumplir la cuarentena hasta mediados de septiembre. Si le sucediese lo que a la viguesa, su encierro se ampliará, incluso, hasta el mes de octubre.

En los comienzos de la emergencia sanitaria, allá por marzo, Barros se encontraba en la capital de España y tomó una decisión. «En cuanto cancelaron las clases me vine a Vigo», recuerda la estudiante. Llegó a casa al día siguiente. Una vez instalada, su madre, motivada por la incertidumbre y por la intención de prevenir un mal mayor, le midió la temperatura. El termómetro notificó que su hija tenía unas décimas de fiebre. «A partir de ahí me encerré en la habitación», dice la joven. Unos días más tarde, los sanitarios acudieron hasta su domicilio y confirmaron que estaba contagiada de coronavirus.

La universitaria viguesa asegura que no padeció algunos de los síntomas más frecuentes de la covid-19, tales como la pérdida de los sentidos del olfato y del gusto o el cansancio muscular. «Nada de nada. Salvo un par de días que tuve más de 40 grados de fiebre. Me encontraba bien y me preguntaba: ‘¿Por qué tengo que estar aquí si estoy bien?'», señala a modo de reflexión.

A pesar de que en la actualidad está protegida con anticuerpos, ni Saray ni el resto de su familia han ido todavía a visitar a su abuela, que vive en una casa de al lado de la suya. «Le saludamos por la ventana, pero no hemos ido a abrazarla», añora.

El riesgo de pasarse el resto del verano metidos en sus casas es lo que la joven destaca como el mayor temor que deberían tener ahora mismo los jóvenes. Considera que, en general, este sector de la población tiene «una actitud un poco egoísta». «Yo también he salido, pero he tenido que relajarme», confiesa.