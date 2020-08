«Me tuvieron durante cinco días sin saber los resultados de la prueba PCR»

0

La Voz de Galicia María Viñas

a coruña 17/08/2020 09:04 h

Miguel podía haber contagiado a media ciudad, pero a la espera de un resultado que tarda seis horas y que en su caso fueron cinco días prefirió ser prudente y autoconfinarse en casa. Finalmente todo se quedó en un susto, pero ¿qué hubiese pasado en caso contrario? Empezó a encontrarse mal un viernes por la mañana y se fue directo del trabajo al centro de salud, donde, solo con escuchar los síntomas, sin tomarle la tensión ni la temperatura, lo mandaron en ambulancia al Chuac para hacerle el test. «Le dije al médico que me atendió que trabajaba en un supermercado por el que cada día pasan 4.000 personas y se asustó», relata.

Además del PCR, en el hospital le hicieron una placa, «que salió limpia», y lo mandaron a casa a esperar. «Me dijeron que me llamaban, que tardaba entre tres y seis horas». Sin noticias, al día siguiente llamó al hospital y desde allí, despejaron el balón: le aseguraron que los resultados se los daría su médico de cabecera, pero en el ambulatorio le respondieron que de eso se ocupaba el Chuac, que nadie podía mirarle allí su historia. «Tendrás que esperar porque tu doctor no está y esto no es una urgencia», cuenta que le contestaron.

Miguel insistió e insistió, hasta que por fin, cinco días después de hacerse la prueba, le dijeron que era negativo. «Mi mujer estuvo dos días sin trabajar y uno de mis amigos se quedó sin ir a un bautizo porque prefirió no arriesgarse después de haber estado conmigo». A día de hoy, dice, sabe que no tiene el virus porque él movió ficha. «Si no, aún estaría esperando», lamenta.