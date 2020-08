«Estaba sola y a las dos horas me dijeron que tenía leucemia»

0

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ

16/08/2020

«Nunca pensé que te pudieran diagnosticar algo así tan rápido», recuerda Elena (32 años) de la conversación con una hematóloga a las dos horas de entrar en las urgencias del Chuac de A Coruña. «Me dijo que tenía leucemia».

Elena Naveiras protagonizó hace casi un año una boda que hizo las delicias de las redes sociales y , sin esperarlo, se convirtió en la novia gallega más viral. Ella es una de las dos socias del taller floral coruñés Ai! Carmiña y ahora se ha convertido en un ejemplo de fortaleza por otro motivo muy distinto: su lucha contra esta enfermedad.

El comienzo de todo se remonta a un martes, el 16 de junio, el día que su vida se dio la vuelta. «Primero me empezaron los hematomas en las extremidades, no me daba golpes y me salían hematomas enormes. También me sangraban mucho las encías, sin lavarme los dientes, nunca me había pasado y estaba muy cansada aunque yo pensaba que era del trabajo. Me dolía bastante la cabeza y los últimos días me subió un poco la temperatura», recuerda esta enfermera que cambió su profesión para cumplir el sueño de convertirse en artista floral. Con el covid-19 como protagonista de los miedos de todos, Elena se resistió a ir al hospital y estuvo trabajando hasta ese mismo día, pero «ya no podía más, no me tenía en pie».

Ingresó en el Chuac por urgencias y mientras esperaba el resultado de la PCR para descartar coronavirus, le dieron el diagnóstico. «Estaba sola y me asusté. Todo me vino de repente. Ya desde ahí, desde esa misma sala, se lo dije por Whatsapp a mis hermanas y a mi marido. A mis padres no me atreví. Hace poco una de mis hermanas me dijo que había tenido muy poco tacto», comenta entre risas. Porque así le planta cara al cáncer.

«Mi familia al completo llegó al hospital casi a momento, pero no podían pasar. Antes de saber el resultado de la PCR y poderme subir a planta ya me pasaron a una sala en la que comenzaron con el tratamiento. No me podía creer que todo pasara así de rápido. Dejaron entrar a mi marido y a mi madre. En ese momento, al verlos tan mal, yo me llené de fuerza y les dije que íbamos a luchar y salir adelante», recuerda Elena.

Al día siguiente le confirmaron que tenía una leucemia promielocítica aguda, «dentro de la mala noticia, ese tipo tenía muy buen pronóstico».

«Casi al momento empecé con la quimioterapia, también con las pastillas. En la primera fase fueron cuatro sesiones. Incontables transfusiones de sangre y de plaquetas», explica Elena.

Una de sus señas de identidad siempre ha sido su larguísima melena negra. «Yo estaba muy cansada para lavarme el pelo y sabía que me iba a empezar a caer. No me preocupaba estéticamente, pero cortármelo era ver los efectos, ver que realmente estaba enferma», una de sus hermanas hizo de peluquera en el hospital. «Me emocioné mucho. Ahora sé que me lo voy a tener que rapar en algún momento. Sé que me va a impresionar, pero lo que más me fastidia es que la gente ya me va a ver como una persona enferma», es raro que se le entrecorte la voz entre tanta sonrisa, «es la primera vez que la veo llorar», se escucha gritar desde atrás a la pequeña de las Naveiras.

Elena está de nuevo en el hospital para un segundo asalto porque tras más de cuarenta días ingresada pudo tomarse unas «pequeñas vacaciones» en casa. «Vieron que la leucemia estaba en remisión y pude salir unos días para coger fuerza», explica. «En hematología no se pueden abrir las ventanas, cuando crucé la puerta y sentí la brisa fue increíble. El sol...», algo tan sencillo. Un descanso con muchos paseos para disfrutar de la naturaleza y encuentros con la familia entre mascarillas, metros de distancia y «desinfección extrema».

Ahora, hay que consolidar esa remisión. Un segundo ciclo de tratamiento que no está siendo fácil, pero aún así quiere dejar algo muy claro: «Todo los días estoy feliz».

Una cita diaria en el Chuac para saludarse desde la ventana

Una de las cosas más emocionantes de la historia de Elena Naveiras, que son muchas, sucedió cada día durante más de mes y medio a las ocho y media de la tarde. Porque cada día a esa hora, su familia, hermanas, cuñados, sobrinos, padres... llegaban al hospital y se quedaban fuera, donde Elena podía verlos. Ella miraba por detrás del cristal de su ventana, mientras ellos saludaban desde abajo. Por muy pequeños que se vieran, la fuerza que transmitían era capaz de ir subiendo planta a planta.

Hacían una videollamada y así se «sentían más cerca». «Cuando me cambiaron de habitación pensé que no vendrían porque casi no había ninguna manera de que yo lograra verlos desde la ventana. Pero encontraron un lugar, no sé cómo, me asomé y ahí estaban. Les dije que no merecía la pena, que estaban muy lejos, pero ellos siguieron viniendo cada día», cuenta. Una lucha en equipo.

Además, Elena y Lucía, su hermana pequeña, comenzaron en el hospital a hacer vídeos de tik tok que se han convertido ya en un «clásico» de las redes sociales. «La cosa empezó para mandárselos a mis sobrinos, pero a la gente le empezó a gustar y ahora seguimos», cuenta entre risas. Así cada día se olvidan de todo durante un rato en el que el humor puede con la leucemia. «Me escribe muchísima gente que ni siquiera conozco porque dicen que les alegran un montón esos vídeos».

El objetivo es ir paso a paso. «Veo muy lejos poder volver a hacer una vida normal y el covid lo complica más. Tengo muchas ganas de abrazar a mi gente y volver a trabajar», Elena también se emociona aunque es como una roca.