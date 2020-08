El Concello no descarta suspender el Caudal Fest si la situación empeora

0

15/08/2020

Las nuevas medidas que se hicieron públicas el viernes por parte del Ministerio de Sanidad establecen que son las comunidades autónomas las que decidirán sobre los eventos que se celebren en cada territorio. El Concello de Lugo avanzó ayer que no descarta suspender el Caudal Fest, previsto del tres al 20 de septiembre, si la situación epidemiológica empeora o si así lo recomiendan las autoridades sanitarias. «O Concello anunciou a celebración das Noites Caudal Fest só unha vez que os organizadores do festival mantiveron as reunións previas pertinentes coas autoridades autonómicas, que son as que teñen as competencias en saúde pública. Foi a propia Xunta de Galicia a primeira que fixo o anuncio público dos festivais galegos», explicaron ayer desde el consistorio.

Por el momento, el festival sigue en pie, y desde el Concello recuerdan que la organización del evento se rige por las más «estritas cautelas sanitarias para cumprir cos protocolos fixados como prevención do covid-19». Así, organismo local y organizadores mantienen un estrecho contacto en vistas a adaptarse a las nuevas normas decretadas por el Ministerio de Sanidad.

El Concello asegura que «o criterio que primará sempre será o de protexer a saúde da veciñanza e dos visitantes, polo que mantén todos os escenarios abertos para ir axustando as Noites do Caudal Fest ás pautas que se marquen ou mesmo para suspender os concertos se a situación así o requirise».

El Caudal adopta en el que sería su tercer año de celebración un nuevo formato para acoger un aforo más reducido. Serán doce conciertos, uno por día, y con un aforo de 800 personas en cada uno de ellos. El idílico entorno del Miño se cambió por escenarios urbanos más controlables. Las actuaciones empezarán a las nueve y media de la noche y terminarán a las once.

El público estará distribuido en formato teatro con sillas, y cada persona tendrá tres metros cuadrados de espacio para garantizar así la distancia interpersonal.

La mascarilla será obligatoria, la entrada se hará por un sitio distinto a la salida y las barras, baños y zonas comunes serán desinfectadas de forma continua.