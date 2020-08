Kyle, de tormenta tropical a borrasca explosiva que afectará a Galicia

0

La Voz de Galicia

15/08/2020

La actividad ciclónica en el Atlántico sigue su curso. Según la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos irá en aumento durante los próximos meses. La NOAA ha calificado lo que resta de temporada como «extremadamente activa». Ahora mismo hay formados dos sistemas de bajas presiones de origen tropical. Uno es Josephine, que se mueve actualmente por el este de la República Dominicana, y el otro Kyle, situado frente a la costa este de Estados Unidos, que fue nombrado ayer por el Centro Nacional de Huracanes. «A pesar de atoparse bastante ao norte, encontrou condicións favorables para a súa formación, posto que se está a mover por augas cálidas da corrente do Golfo. A temperatura do mar está actualmente moi por riba do habitual nesta zona do Atlántico, o que podería estar a favorecer a súa intensificación», apunta Damián Insua, investigador del Grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

Kyle está empezando a moverse hacia Europa empujado por la circulación general de la atmósfera en las latitudes medias, que se mueve de oeste a este. «É probable que o seu tempo de vida sexa curto, xa que nas últimas horas deste domingo ou primeiras do luns fará unha transición extratropical», explica Insua. Esto quiere decir que Kyle perderá las características propias de una tormenta tropical para transformarse en una borrasca.

«O máis destacado deste evento é que algúns modelos están a mostrar unha transición moi violenta, é dicir, que o sistema tropical acabarase convertendo nunha borrasca moi profunda mediante un proceso de cicloxénese explosiva. Se isto se acabase producindo sería moi chamativo posto que son fenómenos que acontecen normalmente nos meses de inverno», confiesa el investigador. Los modelos meteorológicos están señalando ahora mismo que la presión de la borrasca Kyle caerá más de 20 milibares en 24 horas entre la jornada del miércoles y el jueves y que su presión mínima central podría descender hasta los 955 milibares. Sería, por tanto, una borrasca muy profunda para la época del año. «A incerteza polo momento é alta, e o sistema tropical unicamente se converterá en ciclón bomba se é capaz de engancharse axeitadamente ao jet stream», reconoce Insua.

🌀🌀 Las aguas del #Atlántico empiezan a activarse y de que manera, con a día de hoy dos TT #Kyle y #Josephine. Los remanentes de #Kyle seran uno de los responsables de la formación de una muy profunda #borrasca al W de #Irlanda la semana que viene. pic.twitter.com/nzPpEvl96q — InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) August 15, 2020

Entre el miércoles y el jueves está previsto el máximo acercamiento de Kyle a la costa gallega. Los efectos más notables serían en forma de precipitaciones. El frente asociado a la potente borrasca podría ser bastante activo y descargar con intensidad de manera generalizada, pero más en las provincias atlánticas. También se esperan vientos intensos y fuerte oleaje. Todo dependerá de donde se sitúe finalmente.