Detectan coronavirus activo en el aire a cinco metros de un paciente

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 13/08/2020 20:02 h

El aire está lleno de virus pero la gran mayoría están desactivados por diversos motivos, como puede ser la exposición a la luz ultravioleta o la desecación. Se había detectado RNA del coronavirus en el aire, pero eso no demostraba que estuviese activo. Hasta ahora. Un artículo preliminar (aún no ha pasado el proceso de revisión de su calidad) afirma haber recolectado muestras de aire con coronavirus viable, es decir, con capacidad de contagio, entre dos y cinco metros de distancia de un paciente infectado y al que no se le habían realizado procedimientos que generan aerosoles, como la intubación.

La investigación de la Universidad de Florida vendría a apuntalar la posibilidad de que el virus se transmite por el aire, una cuestión que lleva debatiéndose mucho tiempo. Lo hace porque las muestras, de las que se aisló un virus con capacidad de infección, se recogieron en una habitación cerrada a una distancia de ente 2 y 4,8 metros, lo que sugiere que el virus está presente en aerosoles. Además, la secuencia genética del virus aislado era exacta a la recogida de uno de los pacientes.

«Al contrario que otros estudios, hemos demostrado que el virus en aerosoles es viable», remarca el estudio, ya que fueron capaces de aislar el virus e infectar células con él. Y en la transmisión basada en aerosoles las medidas de distancia social de dos metros no son efectivas, sino que «dan una falsa sensación de seguridad y llevan a exposiciones y brotes», explica el equipo responsable de la investigación.

La OMS admitía hace un mes que había posibilidad de transmisión por el aire en espacios interiores abarrotados, mal ventilados y en lo que la gente pasa mucho tiempo. Lo hacía después de la advertencia, a través de una carta abierta, de más de 200 científicos de la necesidad de considerar esta vía de transmisión.

Prudencia

De todos modos, varios científicos han hecho un llamamiento a la prudencia sobre estos resultados. Fernando Simón apelaba en la rueda de prensa de este jueves a la calma ante los resultados del estudio, que todavía no ha sido admitido para su publicación en la revista. «Por las necesidades de información urgente los estudios sobre el coronavirus se publican previo a la evaluación de la calidad» y antes de que la revista se exprese sobre la calidad y la intención de publicar la información. A veces la información es muy buena y otras pueden no tener la calidad adecuada. Sin entrar a valorar al detalle el contenido del estudio, porque no lo había leído Simón aclaró que hay muchos factores que valorar, como «qué cantidad de virus, si el virus creció en cultivo...».

De la misma opinión es el profesor de Medicina Preventiva de la USC Francisco Caamaño, que habla de una superproducción de estudios y además va un paso más allá. No solo es que el estudio no haya pasado el mecanismo de revisión por pares previo a la publicación, es que para que algo se demuestre cierto y se llegue a un consenso «necesitamos moitísima evidencia científica», y que varios estudios, de manera independiente, lleguen a las mismas conclusiones.