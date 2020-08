Illa convoca de urgencia para este viernes una reunión con las comunidades

Hay 837 brotes activos, pero la situación se estabiliza en Cataluña y Aragón. Madrid, con 842 nuevos positivos, acapara ahora todas las miradas

«Ahora mismo no me atrevería a calificar esto como lo que vivimos en marzo y en abril, no tiene nada que ver, pero sí se está incrementando la transmisión en todas las comunidades y eso no lo podemos perder de vista. Seguimos en riesgo», advirtió este jueves Fernando Simón en cuanto el Ministerio de Sanidad hizo público su último recuento: 2.935 nuevos casos (hay que tener en cuenta que Madrid, que notificó 842, no había dado datos el día anterior) y 26 fallecidos en 24 horas, cifras que no se veían desde finales de mayo. Además, el recuento total de positivos avanzó hasta los 337.334, cuando el miércoles eran 329.784: en un día se incorporaron de golpe 7.550, la mitad de ellos desde la comunidad madrileña. En cuanto a los brotes, desde el fin del estado de alarma hasta este jueves se han registrado 1.181 con más de 13.200 casos. De ellos, 837 continúan activos con más de 9.200 casos.

