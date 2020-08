Canarias prohíbe fumar en público y otras ocho comunidades ya piensan en seguir los pasos de Galicia

0

13/08/2020 14:36 h

El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves la prohibición de fumar en los espacios abiertos si no se cumple las distancia física de seguridad e impone el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios, siguiendo así los pasos de Galicia, donde la medida está en vigor desde la pasada medianoche. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado estas medidas en un Consejo de Gobierno extraordinario tras el incremento registrado en las últimas horas de los casos positivos en la covid-19.

Además, al menos otras ocho comunidades (Asturias, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Andalucía, el País Vasco y Madrid) están ya preparando la aplicación de esta medida o han encargado estudios para analizar su viabilidad y efectividad de cara a ponerla en marcha en fechas próximas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por poner un ejemplo, señaló que en un principio lo descartaron porque entendieron que la Ley Antitabaco es de competencia estatal, pero ahora le están buscando una viabilidad jurídica y si la tiene «lo haríamos sin ningún género de dudo», incide este miembro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha valorado la medida aplicada en Galicia de prohibir fumar en espacios abiertos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Murga ha dicho que ya realizaron dicha recomendación a la hostelería y que «estamos de acuerdo que en ciertos espacios no se fume». Según informa El Correo, ha puesto como ejemplo «aquellas terrazas en las que la distancia no es la adecuada, con estructuras fijas o que no se pueden airear lo suficiente, dado que el humo no mata el virus y la exhalación de un fumador, sin quererlo, puede emitirlo a mayor distancia que en una respiración normal». También ha criticado a los ciudadanos que creen que por fumar están liberados de usar la mascarilla. «Y no es así».

El Gobierno valenciano está estudiando la posibilidad de adoptar la medida ya aprobada por Galicia de prohibir fumar en la vía pública para evitar la propagación del coronavirus, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad. Así, Salud Pública está estudiando si en la Comunitat Valenciana también se aplica una prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos y al respecto se analiza la conveniencia de aplicar esta restricción en todos los espacios al aire libre o solo en aquellos casos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico está estudiando la posibilidad de adoptar la medida ya anunciada por el Gobierno gallego de prohibir fumar en la calle al aire libre o en terrazas de hostelería para evitar la propagación del coronavirus. A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Martínez Guijarro ha dicho que en todo caso esta medida debería estudiarse para ser implementada a nivel nacional. En su opinión, puede ser una medida «positiva» para atajar el virus, y los profesionales de salud pública de Castilla-La Mancha «están estudiando con expertos» si sumarse a esta medida, algo que, ha reconocido, se está abordando también con responsables del resto de comunidades autónomas a través de la Conferencia Intersectorial de Sanidad. Para Martínez Guijarro, sería «una medida positiva que cualquier ciudadano, cuando quiera fumar, lo haga extremando la responsabilidad». «Fumar nunca es bueno, pero pedimos a los ciudadanos que sea cual sea la normativa fume con la máxima responsabilidad y mantenga las distancias. Cuando se exhala el humo, se emiten más partículas que al respirar», ha avisado.

El Gobierno de Cantabria también está estudiando la posibilidad de prohibir fumar en la vía pública cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad establecida por el coronavirus. Así lo ha señalado este jueves, a preguntas de los periodistas, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, marcada nuevamente por el coronavirus y la evolución de la pandemia. El también portavoz del Gobierno PRC-PSOE ha sido cuestionado por las nuevas medidas higiénico sanitarias que se están barajando en Cantabria, como apuntó ayer el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y a propósito de la restricción del tabaco en calles y terrazas que han puesto en marcha o barajan otras autonomías.

La Junta de Andalucía estudiará si la prohibición de fumar en la calle y en terrazas es efectiva para combatir la transmisión de la Covid-19, según ha indicado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de las medidas del Gobierno andaluz frente al Covid-19.

La Junta de Castilla y León se está planteando prohibir a los ciudadanos fumar en la calle y en terrazas si no respetan la distancia de seguridad como medida para combatir el coronavirus. Así lo ha planteado el grupo técnico asesor del Gobierno regional, según ha informado un portavoz del Ejecutivo regional, aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto.