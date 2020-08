La Xunta no restringe la movilidad en el área de A Coruña y prohibirá furmar en la calle

0

la voz 12/08/2020 15:43 h

El comité técnico de Sanidade se ha reunido este miércoles para analizar la expansión del covid-19 en el área sanitaria de A Coruña y ha decidido no restringir la movilidad en la zona, aunque no descarta hacerlo si la situación continúa empeorando. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha comparecido para anunciar las medidas adoptadas. Se mantendrán las restricciones impuestas hace cinco días y a mayores, se limitan los acompañantes de las personas hospitalizadas en el área sanitaria de A Coruña. También se ha puesto sobre la mesa ampliar el ámbito geográfico de la restricción del ocio nocturno.

Además, Feijoo ha adelantado que se prohibirá fumar en la calle y en los espacios públicos de toda Galicia cuando no se pueda cumplir con la distancia de seguridad. La medida se concretará tras las consultas pertinentes y podría entrar en vigor este mismo jueves.

El comité y la Xunta han decidido incrementar «de maneira notabilísima» el número de PCR (hasta 1.200 diarias) y llevar a cabo un cribado aleatorio entre los sectores de población más afectados, como determinadas profesiones (cuidadores, personas que tienen contacto con grupos vulnerables...) y grupos de edad, especialmente los menores de 40 años. Las cadenas de contagio han cambiado y ahora, el 80 % de los contagiados son menores de 60 años. La tasa de incidencia mayor se está dando entre la población de 20 a 40 años y hay en los hospitales ya ingresados pacientes de covid por debajo de los 30 años. La media de edad de las hospitalizaciones se encuentra en los 56 años. En este momento, solo queda una persona ingresada en las unidades de cuidados intensivos de Galicia, porque a lo largo de la mañana se han trasladado a planta dos de los tres ingresados en uci.

Las medidas serán publicadas en el DOG esta tarde y entrarán en vigor esta medianoche. El comité se reunirá dentro de siete días para decidir si se mantienen, se suavizan o se incrementan las medidas restrictivas en el área de A Coruña, donde la tasa de incidencia acumulada está ya en los 92 casos por cada 100.000 habitantes, cercana a la media de España, que se sitúa en los 94 casos y muy por encima de la media de Galicia, una tasa cuatro veces inferior a la media de España. La gallega está en 23,52 casos por 100.000 habitantes.

«Tal e como nos advertiron os expertos a situación iría empeorando a medida que pasaran as semanas do mes de xullo e de agosto. A situación foi empeorando a medida que se foron abrindo os territorios de Galicia a España, países do espazo Schengen e no resto do mundo», asegura Feijoo. «Por iso era importante detectar canto antes as persoas que traían o virus, asintomáticos e sen saber que estaban contaxiados», explica. Alberto Núñez Feijoo comunica también que hay «220 concellos sen casos nos últimos 14 días», pero que «os contaxios seguen a producirse, temos que seguir actuando para mellorar os sistemas de detección e de control da pandemia», reconoce.

Hai un cambio de tendencia na idade

A mayores, se ha puesto sobre la mesa el peligro de contagio que supone el humo del tabaco y por ello se está trabajando en la prohibición de fumar en espacios públicos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad, ya sea en la calle o en una terraza. La medida tendría efecto a partir de mañana y además afecta a toda la comunidad, no solo al área de A Coruña.

Medidas para el área de A Coruña

Incrementar de forma muy importante el número de PCR y la posibilidad de hacer cribados aleatorios entre menores de 40 años. 1.200 PCR diarias.

Se extienden las medidas existentes durante otros siete días, como las limitaciones de aforo y el cierre de los locales de hostelería a la 1,00 horas. (consúltalas aquí).

Restringir los familiares y acompañantes de las personas hospitalizadas en el área sanitaria.

Se estudia si se amplía el ámbito de limitación del ocio nocturno a otros ayuntamientos, aparte de los cinco municipios iniciales.

No se establecen medidas de control de la movilidad. Una decisión que no descartan tomar en los próximos días.

Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir fumar en la calle o en espacios públicos cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. «O fume é un factor de transmisión» , ha dicho el presidente de la Xunta. Un decisión que, se está redactando con las consultas pertinentes, y entraría mañana mismo en vigor y se aplicaría a toda Galicia.

La Xunta ha pedido además a los alcaldes y a la Delegación del Gobierno que los distintos cuerpos de policía hagan un esfuerzo para controlar el ocio nocturno y vigilar que la gente use mascarilla, incluso en las terrazas y restaurantes, ya que ahí se están produciendo gran parte de los contagios.

A situación epidemiolóxica de Galicia é boa, a de A Coruña é mala

«Preocupan que aínda existindo non se detectaron. Hai que tomar en serio os controis que acabamos de aprobar, porque lamentablemente confirmamos que hai unha enorme relaxación nos controis que están en vigor na área sanitaria nos últimos 5 días. Ímonos dirixir aos concellos e á Delegación do Goberno para instar as forzas de seguridade que estean vixiantes e proactivos ante as indicacións que acabamos de dicir», ha anunciado el presidente de la Xunta.

«A situación epidemiolóxica de Galicia é boa, a de A Coruña é mala. Se nos vemos obrigados a ter que confinar cidades ou comarcas o problema non será se podemos ir á praia ou non. Pode haber confinamentos nas próximas semanas ou meses. A presión asistencial vai subir, xente vai sufrir e os negocios van sufrir como consecuencia de que non todos cumprimos as normas», ha advertido Feijoo.

El comité de expertos se volverá a reunir el viernes para analizar la evolución de los datos y, en una semana, el próximo miércoles se revisarán todas las medidas.

El área sanitaria de A Coruña acumula 463 de los 827 casos activos que hay en el conjunto de Galicia. Además, 28 de los 35 pacientes ingresados en los hospitales de toda la comunidad, están en el Chuac.

Galicia vuelve a sumar un centenar de nuevos contagios en las últimas 24 horas

827 casos activos de coronavirus, es el último balance facilitado por la Consellería de Sanidade. Son 110 nuevos contagios en las últimas 24 horas y con ellos Galicia suma 481 en los últimos cinco días.

Para encontrar un nivel similar de casos activos tenemos que retroceder hasta el 26 de mayo, todavía en fase 2. Es curioso que aquel mismo día en Galicia solo se notificaron 4 nuevos contagios en 24 horas.

El área sanitaria de A Coruña ha vuelto a sufrir este miércoles un importante incremento con 463 casos activos, son 57 más que ayer (la jornada del martes la subida fue de 35). Uno de los datos más preocupantes es la subida en el número de hospitalizados que ha pasado en solo un día de 20 a 28. Una cifra que supone casi el 80 % de los ingresados en centros de toda la comunidad. Precisamente, en estos momentos, está reunido el comité de expertos que decidirá si restringe o no la movilidad en la zona.

Además, hay 116 casos en el área de Vigo (ocho más); 84 en Lugo (cuatro más); 54 en Ourense (cinco más); 45 en Pontevedra (estable); 45 en Santiago (cuatro más) y 20 en Ferrol (nueve más).

La Xunta comunica este miércoles una nueva víctima mortal que ya aparecía ayer en los datos del Ministerio de Sanidad. Se trata de una mujer de 89 años de área sanitaria de A Coruña. En total, han perdido la vida 622 personas desde el inicio de la pandemia.

Las unidades de cuidados intensivos también tienen un nuevo ingresado y en total son tres los pacientes en la uci. En cuanto a los pacientes en unidades de hospitalización, hay cuatro más que la jornada anterior hasta los 35 (desde el 30 de mayo no había tantos enfermos de covid-19 en los hospitales gallegos). Hay otras 789 personas en seguimiento domiciliario y 11.476 curados.

Las residencias gallegas se mantienen con tres usuarios de la Domusvi Matogrande en A Coruña y dos trabajadores de las localidades lucenses de Xove y Paradela infectados con covid-19.