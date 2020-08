Prohibido fumar con gente a menos de dos metros y máximo respeto a la preferencia de los mayores

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. V. Lado

12/08/2020 22:19 h

Las órdenes aprobadas en el Consello da Xunta y publicadas esta tarde en el Diario Oficial de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, inciden en que lo que ya había adelantado a mediodía el presidente autonómico Alberto Núñez Feijoo, que tienen que ver con las limitaciones del consumo de tabaco en la vía pública y los llamamientos a cumplir de forma escrupulosa las restriciones ya adoptadas en la comarca de A Coruña, que se mantienen como estaban durante otra semana. Fundamentalmente, se fijan horarios de atención preferente para las personas mayores y aquellas que sufran algún tipo de afección respiratoria, a las que se les invita a que eviten los momentos de mayor afluencia en los establecimientos públicos. Mientras que en la comarca de A Mariña, aunque la situación ha mejorado de manera muy clara, se mantienen algunas limitaciones de aforo en los locales a título preventivo.

Respecto al tabaco, el texto recoge que la Organización Mundial de la Salud y la sociedades científicas coinciden al señalar que el acto de fumar o vapear implica conductas de riesgo como «a manipulación da máscara de protección e o contacto repetitivo dos dedos coa boca tras tocar produtos ou utensilios que poderían actuar como fómite (transmisor inanimado) do virus». También se produce «a expulsión de gotiñas respiratorias que poden conter carga viral e ser altamente contaxiosas», además de que se introduce un «factor de relaxación da distancia social de seguridade».

Lo que se recomienda, por tanto, es «evitar o consumo en ambientes comunitarios e sociais e, no caso de realizarse, que o consumo sexa en espazos separados abertos», por lo que la Xunta determina que «no caso particular de consumo de tabaco ou de cigarros electronicos na vía pública ou en espazos ao aire libre, incluídas as terrazas, so se poderá exceptuar a obriga de uso de máscara, e exclusivamente durante o indicado consumo, sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento, en todo momento, da distancia de dous metros con outras persoas».

A Coruña

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública sobre la situación epidemiológica de la comarca de A Coruña, que incluye los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada, advierte de un «incremento dos casos e taxas de infección, cun aumento de cadeas de transmisión independentes e cun porcentaxe de casos orfos que indica que existe transmisión comunitaria aínda que de intensidade descoñecida». Debido a ello, recomienda «continuar coas medidas restritivas postas en marcha o día 7 e indica que a situación epidemiolóxica debe revisarse tras outros sete días xa que este tempo é necesario para poder avaliar a súa efectividade real en termos de mellora dos indicadores epidemiolóxicos». Además, lanza «unha recomendación específica de autoprotección dirixida ás persoas vulnerables ou con afeccións incompatibles co cumprimento da obriga xeral de uso de máscara», aparte de «unha medida de prevención específica sobre a existencia dun servizo de atención preferente para maiores de 75 anos en establecementos e locais comerciais co fin de evitar maiores riscos para esta poboación».

Antes esas indicaciones, Sanidade ha determinado que se implementen medidas, a aplicar desde este jueves, como el «control de accesos ou caixas de pago específicos, e/ou en horarios determinados que aseguren a dita preferencia na atención». Un servicio preferente que «deberá sinalarse de forma visible» en el establecimiento.

Entre tanto, las personas que «presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración que faga inviable a súa utilización», deben evitar «na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público», con el objetivo de reducir los riscos asociados a la coincidencia con otras personas.

A Mariña

Respecto a la situación de la comarca luguesa de A Mariña, el DOG repasa todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y la manera en la que han contribuido a reducir la incidencia de la epidemia, fundamentalmente asociada a brotes. Aunque la mejoría es más que patente, la Dirección Xeral de Saúde Pública indica que «a presenza de casos activos e contactos en seguimento da zona fai que non se poda falar aínda de normalización epidemiolóxica, polo que recomenda, polo momento, continuar coas restricións vixentes que afectan aos aforos do ocio nocturno». Por ello, el Gobierno autonómico ha decidido mantener «a eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 5 de agosto de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do covid-19». Esto es, básicamente, que los aforos están limitados al 50 % en interiores y al 75 % en terrazas y se incide en el cumplimiento de las preceptos que son obligatorios para el conjunto de la comunidad como el uso de la mascarilla permanentemente excepto en el momento concreto de la consumisión.

Las medidas «serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria», tal como reza el boletín oficial.