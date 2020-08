Las disculpas de Taburete sobre el concierto que acabó sin mascarillas

0

La Voz de Galicia

09/08/2020 20:36 h

El cantante del grupo Taburete, Willy Barcenas, ha pedido disculpas y dado sus propias explicaciones sobre su concierto en el Starlite de Marbella, cuyas imágenes de asistentes excesivamente cerca y sin mascarilla han desatado la polémica con reacciones incendiarias en las redes desde los medios, la política y el propio sector musical. Una frase del intérprete en la que aparentemente alentaba al público a no utilizar las mascarillas le situó en el ojo de todo este huracán, del que trató de salir con un vídeo en el que pide disculpas por «lo que se pudo hacer mal o lo que se pudo interpretar como algo malo»

«Yo ya había ido en dos ocasiones como público y tanto ayer como en ocasiones anteriores las medidas se han cumplido, todo el mundo tenía que pasar con mascarillas, se respetaba la distancia de seguridad e incluso a todo el mundo que pasaba al auditorio se le medía la temperatura para ver que no tenía fiebre», argumenta el hijo del encarcelado extesorero del Partido Popular, que también admite que pudo haber errores.

«Es verdad que, sobre todo al final del concierto, cuando crece la euforia de la gente y crece nuestra euforia también de ocho meses sin tocar; es cierto que, cuando estamos cantado la canción de Sirenas, me fijo y es cierto que mucha gente se ha bajado la mascarilla. De ahí la frase que digo: 'ni una puta mascarilla'. Lo hago más bien como un reproche o un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentango a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería algo absurdo, imprudente y en ningún caso queríamos hacer algo así», explica el joven, al que le caído palos desde todos los ámbitos, empezando por compañeras de profesión como la cantante Lola Índigo, que aprovechó una actuación para reprender este tipo de comportamientos.

Lola Índigo lanzándole este gran ZASCA a Willy Bárcenas y a Taburete. BRAVA! pic.twitter.com/7sFsYGQIat — WONDER ARAN💚💜🏳️‍🌈🔻 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 (@tzantzi) August 9, 2020

«Era más bien un reproche»

«En caso de que la gente lo haya interpretado o lo haya visto como lo que no es pido disculpas y lo explico: era más bien un reproche, un comentario», insiste el cantante que también se escuda en las propias circunstancias de un evento así y apela a la responsabilidad personal. «Cuando hay tanta gente en un concierto y hay ese estado de euforia al final a veces es difícil controlarlo, pero en cualquier caso creo que la manera en la que se llevó el concierto fue correcta y estas cosas dependen de la respondabilidad personal de cada uno», abunda en el vídeo compartido en sus redes, en el que también defiende el trabajo de la organización porque dice que, desde el escenario, «veía a la gente de seguridad que, cuando alguien se quitaba la mascarilla o se juntaba demasiado. iban a advertirle que se la pusieran.