El mapa de la reescalada en España: de Totana a Íscar, de A Mariña a Aranda del Duero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

12/08/2020 05:00 h

España alcanzó el pico de la curva de crecimiento de la epidemia la última semana de marzo, donde se mantuvo durante la primera semana abril. Luego la incidencia comenzó a bajar. Al encerrarse, España mantuvo quieto al virus, pero ahora, cuatro meses después, el país desanda lo andado. La situación de ahora dista de la de entonces, pero empieza a requerir de nuevo límites y perímetros de seguridad:

Murcia

Totana. La localidad murciana cumple este miércoles 21 días en la fase 1 flexibilizada, en la que permanece desde el 23 de julio tras detectarse un brote relacionado con el ocio nocturno. Lleva desde entonces aislada perimetralmente. Este martes, por primera vez en las últimas semanas, no registró ningún positivo. En toda la región se ha prohibido, además, el ocio nocturno y las reuniones se han limitado 15 personas.

En toda la región se ha prohibido la apertura de locales de ocio nocturno y las reuniones y los eventos se han limitado a un máximo de 15 personas.

Castilla-León.

Aranda del Duero. Desde el viernes, este municipio burgalés de más de 32.000 habitantes tiene restringida la libre entrada y salida. El aislamiento será revisado este viernes. También se han suspendido las visitas a las residencias y solo pueden reunirse un máximo de diez personas. Su situación no mejora: ayer contabilizó 450 casos positivos, 78 más que el día anterior.

Íscar y Pedrajas de San Esteban. Estas dos localidades vallisoletanas avanzan ya por su segunda semana de confinamiento: la Junta les echó el candado el 2 de agosto por un brote en la primera que se extendió a la segunda, y así continuarán al menos hasta el próximo domingo. Castilla León cuenta con 60 zonas básicas de salud en riesgo de confinamiento.

Castilla León cuenta en estos momentos con 60 zonas básicas de salud en riesgo de confinamiento (aquellas que contabilizan más de cinco casos positivos por cada 10.000 habitantes).

Extremadura

Villarta de los Montes. Con un 10 % de su población infectada (40 de sus 437 vecinos dieron positivo), esta localidad de Badajoz se encuentra en aislamiento social desde el sábado, día 8, y en fase 2 desde este lunes. Todos sus habitantes, ya sean residentes o visitantes, se están sometiendo a pruebas PCR.

La Morera. Como la anterior, a principios de esta semana reescaló a la fase 2, pero no está aislada. ¿Qué implica aquí este retroceso? La ocupación de los comercios minoristas, de los templos de culto religioso y de las terrazas no puede superar el 40 % del aforo, en las reuniones no puede haber más de 15 personas y no se pueden usar las barras de los bares.

El plazo para volver a la fase de nueva normalidad en ambas localidades es de 14 días, pero desde el Gobierno de Extremadura aseguran que si antes de ese plazo la situación se ha controlado no será necesario agotar dicho plazo.

Aragón

Zaragoza, Huesca y otras seis comarcas. Seis comarcas, además de las ciudades de Huesca y Zaragoza, se han visto obligadas a retroceder a la fase 2 -completa y flexibilizada- . Esta medida afecta al 70 % de la población de toda la comunidad, unas 920.000 personas aproximadamente.

No llevaba ni un día en la nueva normalidad, cuando Aragón hizo retrocer a la fase 2 a tres comarcas de Huesca (Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera) tras detectar un brote de coronavirus en una plantación hortofrutícola. Al día siguiente se les unió el Bajo Aragón Caspe y tres semanas más tarde, el 13 de julio, estas cuatro zonas evolucionaron a una fase 2 flexibilizada, a la que se sumaron también Zaragoza (y su área de influencia) y la ciudad de Huesca. La ocupación máxima de comercios, terrazas, piscinas y centros culturales se fijó en el 75 % de su aforo y, ya sin franjas horarias ni restricciones a la movilidad, la mascarilla se hizo obligatroria. Diez días después, la cosa empezó a torcerse y volvieron las normas. ¿Cómo está la situación hoy? Las comarcas de La Litera, Cinca Medio y Monegros, así como la ciudad de Barbastro, ya recuperadas, regresaron la semana pasada a la normalidad, mientras que el Bajo Cinca, el Bajo Aragón-Caspe y Huesca continúan aún en la rígida segunda fase con la comarca Central, incluída la ciudad de Zaragoza, donde hay transmisión comunitaria.

Cataluña

El Segrià y Lérida. El manojo de brotes que volvió a poner toda la maquinaria en marcha se concentró en una zona muy concreta, la Franja de Huesca, limítrofe con Lérida. El 23 de julio fueron confinados seis municipios del Segrià y la ciudad de Lérida y ahora, sin estar aislados (la movilidad no está restringida ya), están sujetos a restricciones similares a las de la fase 2.

Desde el pasado 30 de julio, el consumo en los restaurantes y bares de Lérida y seis municipios más del Segrià sólo puede realizarse en las terrazas, con un aforo máximo del 50 % y aplicando una distancia de dos metros entre mesas o grupos de mesas. Además, están prohibidas las reuniones de más de diez personas, tanto en el ámbito público como en el privado, las piscinas exteriores, parques y equipamientos deportivos solo pueden abrir al 50 % de su capacidad, y los actos religiosos celebrarse con un tercio del aforo.

La semana pasada, el Segrià estaba en un índice de rebrote del orden de 381, cuando el índice bajo se sitúa en 30 y a partir de 100 ya se considera alto. Este indicador se calcula a partir de dos variables: la tasa de reproducción (calcula la media de personas que se infectan a partir de un mismo caso) y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con ellas se pueden definir las probabilidades que tiene un territorio en concreto de padecer una fuerte subida del número de contagios y qué afectación puede tener según la densidad de su población.

Barcelona y su área metropolitana. También la ciudad de Barcelona, su área metropolitana y La Noguera tienen limitadas las reuniones y reducidos los aforos en comercio y hostelería. Se recomienda desplazarse lo menos posible y el ocio nocturno está prohibido en toda la comunidad.

Galicia

A Mariña. Más de 70.000 personas se mantuvieron confinadas en junio durante diez días. El brote se dio por controlado.

A Coruña. El viernes, Sanidade se puso seria: prohibió visitas a residencias en todo el área sanitaria y fiestas, verbenas y ocio nocturno en la comarca. Además, limitó las reuniones, y también los aforos y los horarios en la ciudad y en otros cuatro concellos colindantes.

Navarra

Un barrio de Pamplona. Un brote tras las fiestas de los 'No Sanfermines' con más de un centenar de positivos ha empujado hacia atrás al barrio pamplonés de Mendillorri, en estos momentos en la fase 2. Además, el ocio nocturno permanece restringido en toda la comunidad: los bares de copas están obligados a cerrar como muy tarde a las dos de la madrugada.