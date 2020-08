Polémica por una «abarrotada» plaza de toros en el Puerto de Santa María

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 07/08/2020 10:07 h

El Puerto de Santa María en Cádiz celebró ayer una corrida de toros para conmemorar el 140 aniversario de la plaza de toros de la localidad. Con un cartel en el que figuraban Morante de la Puebla y el mediático Enrique Ponce (y su joven novia), la cita taurina provocó una importante polémica y numerosas denuncias en las redes sociales, que se quejaban de que en las imágenes que se veían del público en las gradas no existía distancia de seguridad.

A la corrida asistieron además varios políticos, como el presidente de Vox, Santiago Abascal y la diputada del PP en el Parlamento Europeo, Isabel Benjumea, entre otras caras conocidas, además del periodista Carlos Herrera y el futbolista Joaquín Sánchez.

«¡Qué alegría poder volver a los toros! Y qué mejor manera que hacerlo en el 140 aniversario de la Real Plaza del Puerto de Santa María. “Darle a cada cual lo suyo, no es tener que darle todo. Al hombre, lo que es del hombre..Al toro, lo que es del toro”», escribía la política popular.

¡Qué alegría poder volver a los toros! Y qué mejor manera que hacerlo en el 140 aniversario de la Real Plaza del Puerto de Santa María.



“Darle a cada cual lo suyo⁰no es tener que darle todo.⁰Al hombre, lo que es del hombre.⁰Al toro, lo que es del toro” pic.twitter.com/GA9SOTqUwd — Isabel Benjumea (@IsabelBenjumea) August 6, 2020

En las redes sociales no tardaron en comenzar a viralizarse imágenes de las plaza y las quejas de algunos tuiteros, que se preguntaban porque en esa plaza podía asistir tal cantidad de público y no se permite en otros eventos, como denunciaba el periodista Luis Cobos. «La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María llena a reventar. Pero a los campos de fútbol no se puede ir. Es una absoluta VERGÜENZA», escribía.

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María llena a reventar.



Pero a los campos de fútbol no se puede ir.



Es una absoluta VERGÜENZA pic.twitter.com/Yen7Vko9Ov — Luis Cobos (@luiscobos95) August 6, 2020

No fue el único, otros colgaban imágenes del público sentado en las gradas de la plaza.

Estos cayetanos hoy en la corrida de toros del Puerto de Santa María son los que luego echan la culpa de la pandemia al 8-M y a los migrantes. pic.twitter.com/3y5GYOcXdZ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 6, 2020

«Hoy en Cádiz hay un concierto: sentados y con una distancia entre las sillas de 2 metros. Hay que llegar con una hora de antelación y la salida se hace de forma escalonada. Hoy en el Puerto de Santa Maria, provincia de Cádiz, también ha habido una corrida de toros», reflexionaba otro.

Hoy en Cádiz hay un concierto: sentados y con una distancia entre las sillas de 2 metros. Hay que llegar con una hora de antelación y la salida se hace de forma escalonada. Hoy en el Puerto de Santa Maria, provincia de Cádiz, también ha habido una corrida de toros. pic.twitter.com/zaVhTrLqzy — PabloMM (@pablom_m) August 6, 2020

El presentador de LaSexta, Iñaki López, también se hacía eco de la situación en la plaza de toros. «Una diputada del PP en el parlamento europeo muestra su felicidad por acudir a una plaza de toros abarrotada en pleno rebrote. Ni una palabra sobre la ausencia de distancia social. Todo muy responsable», escribía.

Una diputada del PP en el parlamento europeo muestra su felicidad por acudir a una plaza de toros abarrotada en pleno rebrote. Ni una palabra sobre la ausencia de distancia social. Todo muy responsable.https://t.co/v4z627FUfW — Iñaki López (@_InakiLopez_) August 7, 2020

«Teatros al aire libre con distancia entre el público y espectáculos cancelados, fútbol sin espectadores pero las plazas de toros como la de El Puerto de Santa María llenas hasta la bandera. Que me expliquen la 'nueva normalidad'», se quejaba otro tuitero.

🎭 Teatros al aire libre con distancia entre el público y espectáculos cancelados, ⚽️ fútbol sin espectadores pero las plazas de toros como la de El Puerto de Santa María llenas hasta la bandera. Que me expliquen la 'nueva normalidad' pic.twitter.com/RwSdLLW6vL — Albert 🌈🐟 (@Albert_Edero) August 6, 2020

Ante las numerosas quejas en las redes sociales el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aseguraba en su cuenta de Twitter que el aforo estaba limitado al 50 %.

Hola, el aforo está limitado al 50%. pic.twitter.com/p2YcjNPDKQ — Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (@ElPuerto) August 6, 2020

Y citaba la normativa: «El aforo de la plaza es de 12.000 personas. En cuanto a la distancia, el BOJA indica "en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre espectadores, se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de mascarillas».