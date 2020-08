La angustia de Ana Soria ante la cogida a Enrique Ponce

0

Ana Soria no lleva ni una semana ejerciendo de novia oficial del torero Enrique Ponce en las plazas de toros, y ya ha sufrido el primer susto al ver como un toro hería al diestro. Ocurrió ayer en una polémica corrida en el Puerto de Santa María, donde Ponce toreaba con Morante de la Puebla. Como ya ocurrió hace unos días, Ana Soria seguía desde las gradas los pases de su novio, cuando presenció cómo el toro cogía y volteaba al valenciano alzándolo por los aires y provocándole una herida en el brazo.

Ana, muy afectada, no pudó ocultar su angustia en el fatídico momento, que afortunadamente quedó en un susto. Tras recibir atención médica, Ponce pudo volvió a salir y terminar la tarde sin más sobresaltos.

Lo que no puede negar la pareja es que están atravesando por su mejor momento y viviendo su verano más feliz. Una vez que se ha hecho pública su relación, el ex de Paloma Cuevas no escatima en gestos públicos hacia la que ya es su novia oficial para dejar claro lo enamorado que está de la joven estudiante.

Mimos, confidencias, intercambio de miradas y muchos gestos de cariño entre Ponce y Ana Soria durante toda la corrida, en la que el valenciano no quitó ojo de la barrera donde la almeriense presenciaba la faena con varios amigos.

La joven ejerce ya como novia oficial del diestro, y si en un principio se pensaba que no le acompañaría durante la temporada, su presencia en las plazas de Huelva, Plasencia y El Puerto de Santa María muestra todo lo contrario. A diferencia de Paloma Cuevas, que hace años que no pisaba las plazas, Ana disfruta viendo las faenas de Ponce, y prefiere acompañar a su pareja durante su periplo por el país.

Ana Soria y Enrique Ponce pregonan su amor en Instagram

La pareja del verano son indudablemente Ana Soria y Enrique Ponce. Cada movimiento de la joven y el torero centro el foco de atención en ellos. Su historia de amor tiene todos los ingredientes, una diferencia de edad de casi treinta años, un divorcio que nadie se esperaba y una exmujer, Paloma Cuevas, que ha optado por la discreción, al menos por el momento. Por eso su primera foto juntos en las redes sociales ha vuelto a eclipsar cualquier otra información relativa al mundo del corazón. Ellos ya compartieron hace tiempo una foto juntos en los stories de Instagram, pero ahora han puesto un post donde se declaran su amor mutuo.

La imagen es digna de análisis. Ponce aparece besando a su novia veinteañera y agarrándola por la cintura en lo que parece una pequeña plaza de toros (igual donde el acostumbra a prepararse para torear, ahora que está a punto de volver a hacerlo: será el primer fin de semana de agosto). «El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)», escribe Ana Soria junto a la imagen.

«Te amo más que a mi vida!!! Forever!!!», responde el diestro junto a dos corazones de emoticono. Llama la atención que la ropa que lleva Enrique Ponce coincide con unas imágenes que colgó el mismo en su cuenta de Instagram hace unos días, donde se le ve entrenando. «En la intimidad el campo», escribía.

Ana Soria no se irá de Erasmus

«No es cierto. Yo no he roto ningún matrimonio... Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer». Así de tajante se mostraba Ana Soria, la pareja de Enrique Ponce, en una entrevista en La Razón, donde hablaba hace unos días sobre cómo su vida ha cambiado desde que trascendió que estaba saliendo con el torero, en trámites de divorcio de Paloma Cuevas tras casi 25 años de matrimonio y dos hijas en común.

La joven de poco más de veinte años no tiene intención de dejar su carrera y quiere terminarla y poder ejercer como abogada. Mientras tanto, disfruta de unos días de vacaciones con Ponce, que ya ha compartido jornadas de alta mar con sus amigos y su familia. Soria decía que no se irá de Erasmus el próximo año como había solicitado a Polonia, para no separarse de Enrique Ponce.

Por su parte Paloma Cuevas, en declaraciones a ¡Hola!, se ha mostrado muy correcta deseándole el mayor de los triunfos a su expareja. «Le deseo todo lo mejor», decía refiriéndose a su próximas corridas de toros este fin de semana en Osuna y Navas de San Juan, los primeros festejos taurinos desde el confinamiento. Ella nunca se ha separado de Ponce en los momentos más dramáticos que ha sufrido en las plazas, como varias cogidas muy importantes.