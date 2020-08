Así afectan las nuevas restricciones a cada uno de los concellos del área de A Coruña

0

La Voz de Galicia Laura Placer

07/08/2020 15:40 h

Para evitar la transmisión comunitaria y ante la evolución del brote del gimnasio de Arteixo, la Xunta ha decidido implantar una serie de restricciones que afectan, en mayor o menor medida, a los municipios del área sanitaria de A Coruña- Cee. Hay tres niveles, la medidas comunes para todo el área, las que solo afectan a los nueve municipios de la comarca y las más estrictas, que se aplicarán en cinco municipios del círculo de A Coruña.

Consulta en este mapa interactivo, las restricciones que a partir de este fin de semana estarán en vigor en cada uno de los municipios.

Toda el área sanitaria

Municipios afectados: A Coruña, A Laracha, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cambre, Carballo, Carral, Cee, Cerceda, Coirós, Corcubión, Coristanco, Culleredo, Curtis, Dumbría, Fisterra, Irixoa, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Muxía, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Sada, Sobrado, Vilarmaior, Vilasantar, Vimianzo y Zas

En los 36 municipios del área sanitaria cerrarán los centros de día y no podrá haber visitas en las residencias de la tercera edad.

Comarca de A Coruña

Municipios afectados: A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada

A mayores del cierre de centros de día y prohibición de las visitas en residencias de ancianos, en los nueve municipios de la comarca de A Coruña tendrán que cerrar los locales de ocio nocturno y se prohibirán las fiestas y verbenas.

A Coruña y su cinturón



Municipios afectados: A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

En la ciudad de A Coruña y cuatro de sus municipios limítrofes se limitará el aforo al 50% en todas las actividades al 50% y se limitarán las reuniones privadas a 10 personas. No habrá fiestas ni verbenas, los locales de ocio nocturno no podrán abrir y bares y restaurantes deberán cerrar a la una de la madrugada. Como en el resto de municipios del área sanitaria, cerrarán los centros de día y no habrá visitas en las residencias de ancianos.

Todas las medidas adoptadas se revisarán cada cinco días y entrarán en vigor esta medianoche tras su publicación en el DOG esta tarde.