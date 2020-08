La pandemia en el mundo: Trump insiste en que los niños son inmunes al covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Esther Rodríguez

06/08/2020 15:16 h

Según los últimos datos ofrecidos por la Universidad Jonhs Hopkins. ya son 18.812.355 las pesonas que han contraído el covid-19 en todo el mundo y 707.704 los que han fallecido a causa del mismo. Este nuevo balance supone un aumento de 270.493 positivos y 7.021 decesos. En cuanto a los recuperados, ya se han registrado 11,3 millones frente a los 11,1 de la jornada anterior. En estas últimas 24 horas, Ecuador ha superado a China en número de casos confirmados.

Los 10 países más afectados

Estados Unidos: 4.823.891 positivos y 158.256 fallecidos

Brasil: 2.859.073 positivos y 87.256 fallecidos

India: 1.964.536 positivos y 40.699 fallecidos

Rusia: 864.948 positivos y 14.465 fallecidos

Sudáfrica: 529.877 positivos y 9.298 fallecidos

México: 456.100 positivos y 158.256 fallecidos

Perú: 447.624 positivos y 20.228 fallecidos

Chile: 364.723 positivos y 9.792 fallecidos

Colombia: 345.714 positivos y 11.624 fallecidos

Irán: 317.483 positivos y 17.483 fallecidos

Trump insiste en que el coronavirus «desaparecerá» y que los niños son inmunes

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este miércoles en que el coranvirus «desaparecerá» en algún punto. Según informa Efe, el dirigente también sostuvo que los menores son prácticamente inmunes al virus. Con esta teoría pretendía defender la apertura de escuelas. Aunque es una teoría que sostiene desde hace semana, este miércoles ha tenido más repercusión, después de que Facebook y Twitter censurasen una entrevista de Fox News en la que hablaba del tema, por considerar que estaba difundiendo desinformación sobre el covid-19.

«Desaparecerá. Desaparecerá. Las cosas desaparecen. No me cabe ninguna duda que desaparecerá», señaló el presidente estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Desde la llegada del covid-19 a Estados Unidos, Trump ha insistido en varias ocasiones en su desaparición, mientras la crisis social, económica y sanitaria en el país que preside se agrava por momentos.

El mandatario también aprovechó su comparecencia para defender la apertura de escuelas en unas semanas, lo que se ha convertido en la última discordia entre la Casa Blanca y algunos de los gobernadores que quieren mantener medidas más estrictas.

«Por el motivo que sea, los niños manejan muy bien el virus chino, y puede que se contagien pero si se contagian no tiene demasiado impacto en ellos», apuntó Trump. «Son capaces de deshacerse de él con mucha facilidad y es algo increíble porque con algunas gripes se enferman mucho», añadió.

Por otra parte, el principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Fauci, ha señalado que Estados Unidos ha sufrido la pandemia de coronavirus «tanto o peor» que el resto de naciones. A su juicio, la pandemia ha dejado un «territorio inexplorado» a todo el mundo y ha valorado que la situación es «histórica» y que no ha pasado «nada parecido en 102 años».

Actualmente, Estados Unidos se acerca a los cinco millones de casos confirmados, siendo el país más castigado por la pandemia. California es el estado que más positivos ha confirmado. Tras este se sitúan Florida y Texas. En cuanto a los decesos, las autoridades sanitarias estadounidenses han sumado en las últimas 24 horas 1.107. Esto eleva el balance total hasta los 156.311. En fallecidos Nueva York se sitúa a la cabeza, seguido por Nueva Jersey y California. El presidente estadounidense rebajó esas estimaciones, mostrándose confiado en que la cifra final estaría entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe da positivo en coronavirus

Horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha dado positivo por covid-19 Según informa Europapress, una misión médica visitó al expresidente en la finca «El Ubérrimo», situada en el departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir el coronavirus y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.

Aún no está claro si el personal sanitario que lo visitó lo hizo para practicarle la prueba del covid-19 o para entregarle el resultado. Según señalan medios locales, el mandatario ha tenido algunas molestias en la garganta pero se encuentra en buen estado de salud.

El pasado 6 de abril, Uribe aseguró que le hicieron una PCR y que dio negativo. «Por fortuna estamos aliviados, no hemos tenido el contagio, pido a Dios nos proteja y seguiremos contribuyendo para que se frene la pandemia. Muchas gracias a tantos ciudadanos por su noble preocupación», afirmó en aquel momento.

La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente al considerar que hay riesgo de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. En toda Colombia, hay 334.979 positivos y han fallecido 11.315 a causa del covid-19.

Alemania impone el test obligatorio para quienes regresen de zonas de riesgo

Los test de coronavirus serán obligatorios en Alemania a partir de este sábado para todos los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan Cataluña, Aragón y Navarra, según informó el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

De acuerdo con las informaciones de Efe, el plan de introducir test obligatorios se había aprobado ya hace varios días, pero todavía no se había fijado la fecha. «Está claro que se trata de un recorte de las libertades del individuo pero me parece proporcionado a la situación y asumible», dijo Spahn ante la prensa. «La libertad implica también responsabilidad hacia los otros», añadió.

El ministro subrayó que los test deberán ser gratuitos para los afectados y rechazó propuestas según las cuales los viajeros deberán pagarlos por haber viajado a zonas de riesgo por su propia responsabilidad. Recordó también que, pese al peligro que implica el regreso de viajeros de zonas de riesgo, el mayor número de los contagios se sigue produciendo en Alemania.

Aunque las calles alemanas reflejan el regreso a la «nueva normalidad» y los primeros escolares han vuelto a las aulas, la gran mayoría de ciudadanos no considera que se vaya a mantener la situación y cree que habrá un nuevo parón de la vida pública, con considerables daños para la economía.

Por otra parte, 9 jóvenes estudiantes del distrito alemán de Göppingen han dado positivo en coronavirus al regresar de Croacia. Según informa Colpisa, el viaje de fin de curso había sido organizado por una empresa turística especializada de Hamburgo y contaba con participantes de otros distritos y estados federados alemanes. Las autoridades se encuentran a la espera del resultados de los test deñ resto de los jóvenes y no descartan que aumente el número de infectados. Los estudiantes de Göppingen mostraron los primeros síntomas de la enfermedad en el viaje de regreso A elllos y a unas 50 personas con las que mantuvieron contacto se les ha ordenado cuarentena domiciliaria. El jefe del departamento de sanidad de Göppingen, Heinz Pöhler, comentó que se están registrando numerosos contagios entre aquellas personas que retornan a Alemania de países de los Balcanes.

El primer ministro japonés descarta un nuevo estado de emergencia

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, descartó este jueves que sea necesario volver a declarar en su país el estado de emergencia sanitaria, a pesar del aumento de las cifras diarias de contagio. «El número de nuevas personas infectadas está aumentando a nivel nacional», reconoció Abe, según informa Efe, pero descartó que esos datos justifiquen la declaración de la alerta sanitaria.

El dirigente considera que la situación actual «es muy diferente» a la que había cuando se declaró esta medida excepcional, el pasado mes de abril. El estado de emergencia sanitaria estuvo vigente en Japón desde el 7 de abril hasta el 25 de mayo. Esto permitió a las autoridades locales promover el cierre de comercios, cancelar actos públicos masivos o restringir el horario de bares y restaurantes.

La alerta fue levantada seis días antes de la fecha programada, cuando el número de contagiados llegaba a cerca de 16.600 y los fallecidos eran 839. De acuerdo con los últimos dato, un total de 42.263 personas se han infectado hasta ahora en Japón,y 1.026 han fallecido a causa del coronavirus. En las últimas fechas se han registrado varios récords diarios de contagiados tanto a nivel nacional como en Tokio, la capital del país.

Entre las razones que dio Abe para no recurrir al estado de emergencia se encuentra el hecho de que no se percibe un desborde en el sistema sanitario para admitir a nuevos infectados, y también que actualmente no hay tantos enfermos graves como cuando se decidió aplicarlo. Aun así, agregó, «seguiremos estrechamente la situación» y se revisará que el sistema de salud no muestre señales de saturación.

Un incendio en un hospital de la India provoca la muerte de 8 pacientes de covid-19

Este jueves han muerto al menos 8 pacientes ingresados con síntomas de la covid-19 murieron tras incendiarse el pequeño hospital en el que estaban siendo tratados. De acuerdo con las informaciones de Efe, se situaba en Ahmedabad, capital del estado occidental indio de Gujarat. El fuego se desató en el Shrey Hosptial de Ahmedabad, una pequeña clínica privada con apenas 50 plazas destinadas al tratamiento de enfermos con coronavirus.

La fuente, que prefirió no identificarse, no precisó el número de heridos y aseguró que el fuego ya había sido controlado y que se inició en la madrugada de este jueves por causas aún «desconocidas». El jefe de Gobierno de Gujarat, Vijay Rupani, ordenó una investigación sobre el incidente, según una agencia local.

El primer ministro indio, Narendra Modi, transmitió en Twitter sus condolencias a los familiares de los fallecidos: «Entristecido por el trágico incendio del hospital de Ahmedabad. Mis condolencias a las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto», escribió. Su oficina anunció también ayudas de 200.000 rupias a los familiares próximos a los fallecidos y 50.000 rupias para cada uno de los heridos.

El incidente se produjo en el décimo estado más afectado por la pandemia en la India, con 66.669 casos positivos y 2.556 fallecieron. La cifra de casos en todo el país roza los 2 millones de contagiados. Pese al ascenso de positivos en las últimas semanas, casi un millón en menos de un mes, el Gobierno decretó el pasado 1 de agosto la entrada del país en la tercera fase de desescalada.

Todas las restricciones de movimiento ya han sido eliminadas, excepto en las zonas de contención. Además, la mayoría de actividades están permitidas, aunque aún no las educativas ni las que lleven aparejada una importante concentración de personas.

Un brote de coronavirus obliga al cierre temporal de una importante mina en Papúa

Un brote de coronavirus ha obligado a suspender por 14 días las operaciones de la minera OK Tedi Mining, situada en la localidad papú de Tabubil, cerca de la frontera con Indonesia. Según informa Efe la empresa minera registró siete casos de coronavirus entre sus empleados de Tabubil, la mayoría de ellos asintomáticos. Por este motivo decidió suspender las operaciones de la mina para «salvaguardar la seguridad y la salud de sus trabajadores», según apuntaron en un comunicado.

Se cree que la fuente del contagio es una persona que viajó a finales del mes pasado de la capital papú que se encuentra confinada desde la semana pasada y que es el epicentro de las infecciones en este país. La minera considera que la suspensión de sus actividades reducirá su facturación en 40 millones de dólares y que la producción de cobre u oro caerá significativamente.

Turquía refuerza las medidas contra el coronavirus

El Gobierno de Turquía anunció este jueves que va a incrementar las restricciones con el fin de prevenir los contagios de coronavirus, tras registrar un aumento de los casos en las últimas semanas. Según informa Efe, el ministerio de Interior turco señaló en un comunicado que se aplicarán de nuevo cuarentenas y toques de queda en las regiones en las que no se puedan controlar los focos de infección.

Estas limitaciones se impondrán por días o semanas y podrían afectar provincias enteras, barrios o calles según el riesgo de contagios. Además, las autoridades anunciaron que también habrá restricciones en espacios públicos si se registra un aumento de los contagios, una medida que afectará al transporte, a parques públicos y playas.

En la provincia de Karaman, en el sur de Turquía, este jueves se han prohíbido algunas actividades al aire libre, como comer helado o fumar, para prevenir la transmisión del virus.

Los datos oficiales muestran un aumento de los casos en los últimos diez días, de 920 a más de 1.100 diarios. Desde que estalló la pandemia, Turquía ha contabilizado 236.112 infectados y 5.784 fallecidos.

La Asociación de Médicos de Turquía acusó esta semana al Gobierno de estar ocultando datos sobre los casos reales, pues no realizan suficientes test, y denunció que algunos hospitales están llegando a su máxima capacidad y enviando pacientes a casa.