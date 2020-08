Última hora de la pandemia en el mundo: La Asociación Médica Mundial asegura que vivimos una «oleada permanente» de coronavirus

0

La Voz de Galicia

05/08/2020

De acuerdo con los últimos datos de la Universidad John Hopkins, el número de muertos por coronavirus en el mundo ya asciende a 700.714 personas.Estados Unidos está a la cabeza en decesos con 156.830, seguido por Brasil y México. Los países europeos con mayor mortandad son Reino Unido, Italia y España. En cuanto a los positivos por covid-19, ya suman más de 18,5 millones en todo el mundo.

Los 10 países más afectados

Estados Unidos: 4.771.519 positivos y 156.830 fallecidos

Brasil: 2.801.921 positivos y 95.819 fallecidos

India: 1.908.254 positivos y 39.795 fallecidos

Rusia: 859.762 positivos y 14.327 fallecidos

Sudáfrica: 521.318 positivos y 8.884 fallecidos

México: 449.961 positivos y 48.869 fallecidos

Perú: 439.890 positivos y 20.007 fallecidos

Chile: 362.962 positivos y 9.745 fallecidos

Colombia: 334.979 positivos y 11.315 fallecidos

Irán: 314.786 positivos y 17.617 fallecidos

Reino Unido: 307.256 positivos y 46.295 fallecidos

La Asociación Médica Mundial apunta una «oleada permanente» de coronavirus

La Asociación Médica Mundial considera, según informa Colpisa, que Alemania y otros países afectados por la pandemia no están viviendo una segunda oleada de coronavirus, sino una oleada permanente. El presidente de la entidad, Frank Ulrich Montgomery, aseguró en declaraciones a una emisora pública alemana que no le gusta el concepto de segunda oleada porque acabará diluyéndose y dará pie a hablar de un tercero, cuarto y hasta quinto repunte de la enfermedad. «Estamos ante una oleada permanente y este problema nos acompañará también durante mucho tiempo», destacó.

Además, subrayó que cualquier mínimo incremento de las infecciones debe ser tomado como una alerta y que se debe actuar inmediatamente para evitar la propagación del virus. Los especialistas de la AMM consideran que el gran problema del covid-19 es su largo proceso de incubación.

Las autoridades regionales alemanas han decidido actuar de manera drástica contra quienes atenten contra las normas de higiene para afrontar la epidemia de coronavirus. El estado federado de Renania, el más populoso de Alemania, multará con 150 euros a quienes no lleven puesta la mascarilla en los transportes públicos. Hasta ahora solo se multaba a quienes, pese a ser advertidos de la obligatoriedad de llevarla se negaban a hacerlo. «Se han acabado las discusiones con los que no llevan mascarilla, el que no la lleve puesta será expulsado en la siguiente parada y tendrá que pagar la multa», aseguró Hendrik Wüst, ministro de Transportes de dicha región.

Un virólogo ruso asegura que la segunda ola de la pandemia será más masiva pero menos letal

El virólogo y catedrático ruso Anatoli Altstein aseguró en una entrevista que la segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus será probablemente más masiva pero menos letal que la primera. «Según la teoría, con el tiempo el virus comienza a adaptarse a la población humana de ahí que se estime que la segunda ola de COVID-19 será más masiva, pero disminuirán los casos graves», señaló.

Además, de acuerdo con las informaciones de Efe, el virólogo señaló que la letalidad de la enfermedad en Rusia «no es elevada» y aventuró que los datos continuarán descendiendo. Altstein se mostró escéptico ante las cifras ofrecidas por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que aseguraba que cerca del 60 % de los habitantes de la capital rusa ya había adquirido inmunidad al virus.

«Temo que de momento no hay ninguna inmunidad colectiva. Esa cifra me parece muy exagerada», subrayó. En su opinión, la llamada «inmunidad de rebaño» podría lograrse solo en 2021, sobre todo si las vacunas que actualmente se desarrollan resultan eficaces y se aplican a gran escala.

Rusia se aproxima ya a los 870.000 casos de coronavirus, tras volver a sumar más de 5.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El balance de decesos se sitúa en 14.490, tras registrar 139 nuevos fallecidos. Por otra parte, más de 3.420 pacientes se han recuperado durante las últimas horas.

El ministro de Sanidad ruso, Mijail Murashko, anunció el pasado fin de semana que Rusia planea empezar en octubre la «vacunación masiva». Los primeros en vacunarse serán el personal sanitario y los docentes. La vacunación contra el nuevo coronavirus se aplicará de manera gratuita «con cargo al presupuesto».

El primer ministro griego pide responsabilidad ante el aumento de positivos

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, pidió este miércoles responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus en el país. Además, según informa Efe, culpó al relajamiento de los ciudadanos durante el desconfinamiento del aumento de casos.

«Solo el 10 % de los casos son importados, la mayoría en este momento son nacionales», apuntó Mitsotakis, añadiendo que esto se debe al relajamiento de muchas personas durante julio en el uso de la mascarilla y en la falta de distancia social. «En eso creo que todos tenemos la responsabilidad», señaló.

«Debemos reactivar nuestra vacuna nacional, que no es nada menos que nuestra ambición, y seguir todos juntos las medidas indicadas por los expertos. Estoy seguro de que, si lo hacemos saldremos victoriosos de esta difícil batalla», añadió Mitsotakis. El primer ministro hizo también referencia a las acusaciones de que desde la relajación del confinamiento se ha dado prioridad al turismo y la economía frente a la salud.

El portavoz del Gobierno, Stelios Petsas, dejó abierta la posibilidad de imponer medidas más severas si la situación empeora y explicó que las áreas más preocupantes son los frecuentes cruces a y desde otros países balcánicos de inmigrantes griegos y residentes, las reuniones sociales y el transporte público. Desde que hace seis meses registrase su primer caso de covid-19, Grecia ha registrado 4.855 contagios y 209 fallecimientos.

Australia registra sus peores cifras desde el inicio de la pandemia

Las autoridades australianas han alertado este miércoles de que el país ha registrado su peor balance diario de positivos y fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 740 nuevos casos y 15 decesos. Según informa Europapress, de esos 740 casos, 725 se han registrado en Victoria, así como todos los fallecimientos. Estas dos cifras suponen un récord tanto a nivel local como nacional.

El primer ministro, Daniel Andrews, ha lamentado que una de esas víctimas sea un hombre de solo 30 años, la víctima más joven del virus en el país. Así, la cifra de decesos en el estado de Victoria es ahora de 162. Con esto los datos a nivel nacional ascienden a 247.

Desde hace más de un mes, Australia ha estado registrando altas cifras de nuevos casos diarios en el marco de una segunda ola que se concentra en la ciudad de Melbourne. Hace unos días, Andrews declaró el estado de desastre en la región. Esto implica un toque de queda nocturno y el cierre de numerosos negocios y comercios. Los trabajadores esenciales deben ahora presentar un permiso especial para poder salir de sus casas.

Estas medidas, que permanecerán vigentes hasta el 13 de septiembre, prohíben además a los residentes desplazarse a más de 5 kilómetros de sus viviendas para hacer ejercicio o ir al supermercado. El país ha constatado 19.444 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El gobierno israelí debate este miércoles nuevas restricciones

El Gobierno israelí debatirá este miércoles la aprobación de nuevas restricciones públicas y de movimiento para prevenir la expansión del coronavirus. Se prevé que estas se concentren principalmente en las zonas con mayor morbilidad.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat, apoyan aprobar medidas más restrictivas, incluidos los cierres de los accesos y salidas o la imposición de toques de queda en los «puntos calientes» del virus. Sin embargo, el nuevo coordinador nacional para la pandemia, Ronni Gamzu, sin embargo, y varios ministros del Gobierno, consideran que es mejor dar luz verde a medidas menos restrictivas.

Desde el comienzo de la pandemia, han muerto en el país 561 personas por covid-19 y más de 76.000 han dado positivo. Desde principios de julio, registran más de un millar de contagios diarios, habiendo llegado a picos de dos mil infecciones nuevas diarias, cifra con la que las autoridades advirtieron que podrían volver a imponer un cierre total.

El país mantendrá sus fronteras cerradas para la entrada de extranjeros al menos hasta el próximo 1 de septiembre, aunque recientemente anunció que permitirá el acceso a miles de estudiantes matriculados en yeshivás (escuelas talmúdicas) y universidades del país.