Las personas que lleguen a Galicia desde Madrid tendrán que registrarse

La Xunta ultima el anuncio de que no será necesario registrar los viajes por la frontera luso-galaica a partir de mañana

Libertad de movimientos en la raia luso-galaica. La Xunta ultima el anuncio de que se deja sin efecto la norma que obliga desde hace una semana a que todas las personas, tanto visitantes como residentes en la comunidad, que llegaran a Galicia después de haber estado en algún momento de los catorce días antes de su llegada en Portugal comunicaran en un plazo máximo de 24 horas su regreso registrando sus datos.

Esta decisión, que presumiblemente entrará en vigor mañana jueves, supone un gran alivio para los municipios raianos especialmente, preocupados por una medida que entendían podía afectar aún más a un territorio que ha sufrido un doble impacto por la pandemia. La norma de la Xunta no frenó en principio la movilidad transfronteriza ya que, en las primeras veinticuatros horas en vigor de esta medida, ya se habían dado de alta en el registro de la Xunta 30.000 personas. El lleno que registra hoy la feria semanal de Valença do Minho, donde un miércoles más hay más matrículas de vehículos españoles que portugueses, refleja también la dependencia social y económica del territorio, separado por una frontera política que la natural desdibujó hace años. El trayecto entre Galicia y Portugal muy habitual para gran parte de los gallegos. Se calcula que 5.000 gallegos cruzan a diario al país vecino para ir a trabajar a través de la frontera más antigua y permeable de Europa. La Xunta situó a Portugal a finales de julio en la lista de países con alta incidencia epidemiológica de Portugal. El cambio llega tras el primer día sin víctimas mortales en todo Portugal y semanas de contención en el distrito de Viana do Castelo.

