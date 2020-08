España suma 5.760 nuevos casos de coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/08/2020 17:21 h

El Ministerio de Sanidad ha sumado de golpe y porrazo 5.760 nuevos casos a su contador total de contagios, que en estos momentos marca 302.814 contagios desde el principio de la pandemia. Informa, sin embargo, que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 1.178 positivos. ¿De dónde salen entonces los otros 4.582? De notificaciones que llegan con retraso desde las comunidades y que no fueron incluidas en su momento y de Cataluña, Madrid y Navarra, que ayer no hicieron los deberes por problemas técnicos a la hora de cargar los datos en el sistema. También resulta elevada la cifra de fallecimientos en los últimos siete días: 34. El informe anterior recogía 26 y estas últimas semanas las muertes para el mismo período no solían superar las 10. En total, 28.498 personas con coronavirus han perdido la vida en España.

Un día más, Aragón es la comunidad que más casos ha detectado: 365 nuevas infecciones. Le sigue Madrid, donde han alcanzado las 292, y Cataluña y Andalucía, ambas con 109.

En los últimos siete días, 562 personas han sido ingresadas (127.350 desde que el virus entró en nuestro país), 37 de ellas en unidades de cuidados intensivos.