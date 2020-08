Clemente Lequio defiende a Antonia Dell'Atte: «Mi madre jamás ha mentido»

0

04/08/2020 17:36 h

Clemente Lequio ha decidido hablar por «primera y última vez» acerca de su ausencia en el funeral de su hermano Alex, una ausencia que tuvo lugar porque no fue avisado por su padre, Alessandro Lequio. Para zanjar el asunto de manera «contundente» y «definitiva», asegura que su madre, Antonia Dell'Atte, no mintió cuando aseguró en el programa de TVE Lazos de sangre que él no había sido convocado a la misa en honor al joven fallecido.

«Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente, sin entrar en detalles, para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte. Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que fue dicho en su última aparición televisiva», empieza su mensaje.

«Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar una vez más por su honestidad», subraya el joven. Además, acusa al programa de haber aprovechado la trágica pérdida del hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón para ganar audiencia.

La intervención de Antonia Dell'Atte en Lazos de sangre del miércoles pasado ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las declaraciones en las que afirmaba que su hijo Clemente no había ido al funeral de Alex Lequio porque no había sido avisado por su padre.

Dell´Atte reapareció en La 1 tras el aparatoso accidente que tuvo hace unas semanas con una sombrilla y que le desfiguró la cara: tuvieron que dar 80 puntos. Ese fue el motivo, con las cicatrices aún muy visibles y pendiente de volver a ser intervenida, por el que la italiana no se retiró la mascarilla en la entrevista previa antes del reportaje centrado en su vida. «Yo estaba en una playa, estaba tranquila, me quería ir y ya estaba vestida. De momento me veo al suelo, hago así y me pregunto qué ha pasado. ´Antonia te has golpeado con una sombrilla´. Hago así y veo sangre, se pone todo el mundo a llorar. Me dice mi hermana que son los dientes», explicaba.

«80 puntos en el labio inferior, mandíbula superior con hueso roto y tres dientes arrancados», recordó, añadiendo que «podría haber sido mortal».

«Pido perdón a la gente, pero voy a estar con mascarilla. Hacer ver una cicatriz... Cuando se haga la reconstrucción vendré y la enseñaré. Es una cicatriz divina, esto quedará como una señal divina», recordaba la italiana. «Ha sido un antes y un después en mi vida. Me ha hecho reflexionar sobre que debo tener un nuevo renacimiento, una paz que quiero transmitir a la gente que está sufriendo, no quiero que la muerte gane. Sé distinguir el bien del mal. Dios me ha mandado para librar al mundo de la violencia», prosiguió Dell´Atte.

La modelo italiana también repasó su dura infancia. «Mi padre no era mala persona, no era maquiavélico, lo que no me ha dado en la vida terrenal me lo ha dado en el cielo cuidando de mí», recordaba. El programa también repasó los graves enfrentamientos que tuvieron Antonia Dell´Atte y Ana Obregón después de que Alessandro Lequio comenzase una relación con la actriz y presentadora española.

«He perdonado a una persona que mi pregunta siempre ha sido: ¿Por qué se ha sembrado tanto dolor hacia mí? Un dolor que se podía haber evitado», recuerda.

Aún así, Antonia Dell´Atte se ofreció como guía espiritual de Ana Obregón tras el duro trance que está pasando tras la pérdida de su hijo Álex Lequio. Aún así, no perdió la oportunidad de reprocharle a los padres del malogrado joven no haber invitado a su hijo al funeral que se celebró hace unas semanas en Madrid. «Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Dado no hubo un pariente», aseguró en unas declaraciones que sorprendieron a muchos telespectadores.

«Le he enviado un mensaje a Ana y nunca me ha contestado. Tampoco Dado. El mismo día y le dediqué en Instagram una canción de Battiato donde digo que este niño ha encontrado por fin la luz. Pasó el día 13 y no es una casualidad», explicó.

El reportaje de Lazos de Sangre centrado en Antonnia Dell´Atte estuvo dividido en tres partes. La entrevista en plató con Boris Izaguirre, el reportaje grabado en Italia hace meses, antes del confinamiento y de la muerte de Álex Lequio (de hecho aparece una conversación entre Dell´Atte y su hijo Clemente en el que hablan de la lucha del joven cuando aún estaba vivo) y también aparece Lucía Bosé (fallecida en marzo de coronavirus) hablando de su amistad con la italiana, y el debate posterior, con Euprepio Padula, Rosa Villacastín, Ágatha Ruiz de la Prada, Juan Avellaneda y Amalia Enríquez en plató.

Horas después de su emisión, Antonia Dell´Atte se ha mostrado muy descontenta en las redes sociales con el resultado del programa, vertiendo graves insultos en su cuenta de Instagrama contra algunos de los que participaron en él. «Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre .. primero #lazosdesangre ha cortado toda mi entrevista he tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tengo traumas.. quién es el maltratador diabolico que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba. Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras y de cómplices que se han enrequcidos a mis costas.. los parásitos sin ninguna dignidad.. los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad.. asco me da Rosa Villacastín, cómplice de mi verdugo, cómplices también son @beatriz.cortazar, @borisizaguirre mi Pinocho que sabe la Verdad y calla!! Maria Eugenia Yague que sabe y calla también.. y todo #mediasetespaña que protege a un verdadero maltratador.. Lo repito soy una mujer que siempre he perseguido la verdad... .. a parte las imágenes de mi y vida #lazosdesangre ha mentido y cortado muchas verdades.. A todos los cómplices de mi verdugo Dios os pedirá cuenta.. no se tocan las mujeres inocentes y puras, sanas como Yo!!! Eternamente agradecida a @ana_obregon_oficial por haberme librado de mi verdugo @alessandrolequiosr Podéis cargar todas las artilleríaas.. la verdad tarde o temprano sale!! Buenas Noches. Gracias @agatharuizdlprada por ser justa. También @euprepio_padula y mi amiga @amalia_enriquez»