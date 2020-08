Vieites: «Las conserveras han dado el do de pecho durante la crisis del covid-19»

0

La Voz de Galicia bea costa

vilanova / la voz 01/08/2020 21:00 h

Vilanova celebra la primera edición de la Festa da Conserva e Produtos do Mar Elaborados con el fin de promocionar un sector que tiene una importante implantación en la comarca y, de paso, ofrecer a vecinos y turistas un atractivo gastronómico. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Consellería do Mar y de la patronal de la Anfaco-Cecopesca, cuyos responsables no faltaron este sábado al acto de inauguración, con taller de cocina incluido -en la imagen-. Este último, Juan Manuel Vieites habla de la situación del sector para La Voz de Galicia.

-¿Qué aportan este tipo de iniciativas para el sector?

-Es una buena iniciativa, sobre todo en una zona donde hay bastantes empresas conserveras, con productos de alta calidad. Es un buen momento para promocionar el producto gourmet y la seguridad alimentaria. Para nosotros, la ría de Arousa es un punto de referencia de promoción para dar a conocer a quienes nos visitan los atributos de nuestros pescados y mariscos. Es fundamental que la Xunta apoye a un sector estratégico que da empleo a 15.000 personas, un sector que ha dado el do de pecho en marzo con la crisis del covid-19, porque ha intentando que los canales de distribución estuvieran surtidos de un producto sano como este.

-¿Cómo ha afectado y está afectando la pandemia al sector?

-Hay claros y sombras. En los claros podemos hablar de que la distribución a los supermercados subió de manera significativa, sobre todo los primeras semanas del confinamiento, después se estabilizó, supongo que estaban las despensas llenas. Lo más importante es que hemos surtido a los lineales y no hubo ningún problema de seguridad. Lo que ha sido un hándicap tremendo es el canal Horeca (hostelería y restaurantes) y el sector gourmet y delicatesen, que tampoco salió esta temporada.

-¿En cuanto a la exportación?

-En algunos países como Portugal, Francia y Reino Unido creció; en Italia y Alemania decreció.

-¿Y el futuro?

-Parado el golpe de las primeras semanas, cuando había que movilizar a todo el mundo desde el punto de vista de la salud y seguridad, a partir de ahí nos acomodamos bien a la producción, los trabajadores también, pese a que la primera semana hubo un diez por ciento de absentismo. El futuro pasa por dos aspectos fundamentales, la liquidez por parte de las empresas para poder desarrollar su actividad, que creo que la habrá, y la reactivación del consumo. Ahí va a haber que hacer campañas de promoción de nuestro producto, que es sano por naturaleza. Estamos preparando showcookings, temas con el Camino de Santiago y hay que trabajar el canal Horeca -que representa entre un 20 y un 25 % de nuestra producción-, pero eso ya es un tema que hay que movilizar a nivel global.