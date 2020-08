Ribadumia suspende la Festa do Pan debido al coronavirus

0

La Voz de Galicia B. C.

Ribadumia 01/08/2020 14:07 h

Sigue el goteo de cancelaciones de fiestas como consecuencia del coronavirus. Ribadumia ya se quedó sin el Tinto de Barrantes y ahora anuncia la suspensión de la Festa do Pan, que se iba a celebrar el segundo fin de semana de agosto. Esta cita no arrastra a las miles de personas de la Festa do Viño Tinto, pero ha conseguido hacerse un hueco en el verano de Ribadumia.

Esta iniciativa nació al amparo de la cultura y la tradición que gira en torno a los molinos de río que existen en el municipio, adonde antiguamente se acudía a moler el maíz, el trigo y el centeno con el que se elaboraba el pan en las casas. Esta fiesta recrea aquellas estampas tradicionales y se convierte en un pretexto para ir de romería.

Este año no podrá ser. «A decisión de anular esta cita festiva foi meditada e considerada a máis axeitada debido á dificultade de dar cumprimento ás medidas de prevención estipuladas, ademais do difícil de garantir a seguridade dos asistentes para evitar posibles contaxios», según explica el grupo de gobierno vía comunicado.

Son las mismas razones que han llevado a otros concellos a cancelar sus fiestas en las últimas semanas. Los casos más notorios fueron los del Carmen en O Grove, A Illa y demás puertos de mar de la comarca, y los del Albariño de Cambados y la Romaría Vikinga en Catoira. Queda la incógnita de qué pasará con la Festa do Marisco de O Grove que se celebra en octubre, aunque todo apunta a que la edición del 2020 tampoco llegará a ver la luz.