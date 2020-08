Cataluña notifica 1.367 positivos y 19 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas

Aragón registra 511 contagios en un solo día y Madrid 372. Les sigue el País Vasco con 158 y Andalucía con 107

España acaba el mes de julio sacudida por los rebrotes y batiendo día tras día el récord en el número de nuevos infectados. Este viernes por primera vez desde el confinamiento el país superó los 1.500 contagiados: exactamente fueron 1.525 los nuevos casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas. Después de cinco jornadas con aumentos continuos en las cifras de nuevos infectados, España se mueve ya en números que no se veían desde el pasado 27 de abril, cuando se notificaron 1.831 positivos poco después de que el país hubiera tocado el pico de la pandemia. Pero todavía más inquietante es el ritmo de crecimiento interdiario de infectados, cercano al 24 %. Es más, desde el pasado lunes cuando Sanidad anotó 855 casos, la cantidad de infectados diagnosticados ha crecido un 78 %, unos ritmos que no se vieron en ningún momento durante la oleada de la pasada primavera, aunque entonces -insisten desde el departamento que dirige Salvador Illa- no había el alto nivel de test y detección que existe ahora.

