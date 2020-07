Para localizar a un cliente con el teléfono bastaría: no sería necesario facilitar nombres y apellidos

El presidente de la Xunta afirmó que «o máis importante desde o punto de vista do ocio nocturno é non celebrar botellóns na rúa» para prevenir los contagios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró rotundo respecto al ocio nocturno y aseguró que, aunque por el momento no se ha planteado cerrar los locales, actuarán de forma «contundente» y «pecharemos os locales que non cumplan cas normas» respecto al uso de la mascarilla o el aforo. «No caso no que haxa locales nocturnos nos que non se cumpla o uso da mascarilla, onde non se deixe o número do contaco da persona entre nunha discoteca, aí imos actuar de forma contundente e se pechará o local», afirmó. Durante su visita esta mañana al albergue juvenil Marina Española, el presidente autonómico hizo referencia al positivo de uno de los porteros de los locales de ocio nocturno en A Coruña y recordó que «no caso dalgún porteiro ou dalgunha discoteca na que exista un positivo, primeiro hai que dicirlle a esa persoa como profesional que se poñe en contacto cos servizos médicos e de aí, que comunique o número de contactos» y explicó que desde la Xunta se está «rastreando os contactos da persoas que deron positivo e de momento non estamos con datos negativos, se os tivéramos, hoxe ou nos próximos días os daríamos a coñecer».

