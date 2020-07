El atípico fenómeno atmosférico detrás del incendio de Cualedro

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

30/07/2020 12:11 h

Las imágenes del satélite del incendio que afecta a los municipios ourensanos de Cualedro y Monterrei y que ha quemado 1.000 hectáreas permite intuir que se ha formado un pyrocumulus, un nube provocada por propio incendio. «Para a formación de nubes convectivas necesítase un contraste importante de temperaturas entre as capas baixas da atmosfera e as capas altas, é dicir, aire cálido en superficie e frío en altura. É o que coñecemos como inestabilidade térmica, que moitas veces acaba desembocando en tormentas», explica Damián Insua, investigador del grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

Ayer las condiciones no eran propicas para el desarrollo de la convección, pero el intenso calor producido por el fuego provocó que la temperatura del aire se elevase lo suficiente en superficie como para que apareciesen esas corrientes convectivas que provocan que el aire ascienda. «Unha vez que o aire ascende e enfría, a humidade condensa formando a nube. Neste sentido, o incendio non só aporta calor, senón tamén humidade como resultado da combustión da vexetación, o que favorece a convección», sostiene Insua.

La presencia de la nube tipo pyrocumulus es por lo tanto un síntoma de que las corrientes ascendentes y descendentes creadas por el incendio fueron muy intensas. Estas corrientes agravan, además, la situación del incendio porque tiene la capacidad de producir incrementos muy bruscos de la velocidade del vento, así como cambios repentinos en su dirección, lo cual esmoi perigoso. Esto es un proceso de retroalimentación que únicamente beneficia a la propagación del fuego. «Para facernos unha idea do perigoso que pode chegar a ser este fenómeno, algúns investigadores apuntan a que a formación dun pyrocumulonimbus foi clave no incendio de Pedrógão Grande de 2017, no que faleceron 65 persoas. Os bombeiros declararon que a extinción está sendo moi complicada polos cambios bruscos no vento, o cal é consistente con este fenómeno atmosférico», concluye el investigador. Este jueves será en la provincia ourensana otra jornada de altas temperaturas y vientos variables.