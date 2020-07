En Galicia non hai «brotes», hai gromos

0

La Voz de Galicia

30/07/2020

Está claro que o léxico dunha língua ten que mudar segundo a actualidade do territorio no que se emprega. «O léxico responde á realidade da vida dunha comunidade», apunta Manuel González, coordinador do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega. Se hai algo que marcou os últimos tempos foi a pandemia do coronavirus. Por iso, dende o pasado mes de maio a Academia Galega incorporou termos coma «desescalada» e «covid-19». Agora engade unha nova acepción «gromo», para falar da «aparición súbita dunha enfermidade epidémica nunha poboación dun determinado lugar». Polo tanto, o termo «brote» pasa a ser un castelanismo e non se acepta o seu uso en galego.

Outro castelanismo máis é «rebrote». A Real Academia Galega propón como alternativa máis axeitada empregar «repunta». Este termo xa facía referencia en galego a algo que aparece de novo. Coa pandemia tamén chegaron ó diccionario galego: gotícula, triaxe, polimeraxe e axeusia. Este último refírese a perda do sentido do gusto, un dos síntomas do covid-19.