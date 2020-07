El Gobierno reconoce que nunca existió un comité de expertos que asesorase en la desescalada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Europa Press 30/07/2020 10:38 h

No existió un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento.

El Ministerio de Sanidad negó al Consejo de Transparencia que existiese tal comité cuando este organismo, a raíz de una denuncia, le preguntó si se ajustaba a la ley su negativa de hacer públicos los nombres que asesoraban en este proceso.

Según informa Europa Press, así consta en un escrito que el Defensor del Pueblo remitió a varios diputados del grupo parlamentario popular que solicitaron su intervención después de que el Gobierno rechazase enviar los nombres del comité científico. Sanidad negó que un comité de expertos decidiera sobre la desescalada cuando Transparencia le preguntó por los nombres.

El PP alegó ante Francisco Fernández Marugán que al ocultar los nombres de estos expertos, el Gobierno contravenía el mandato no solo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sino también de la Ley General de Salud Pública.

El organismo informó al Defensor del Pueblo de que «la obligación de publicar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria del covid-19 no tiene encaje en el artículo 6.1 de la Ley de Transparencia».

Según relata Fernández Marugán, Transparencia también preguntó a Sanidad sobre la posible vulneración de la Ley de General de Salud Pública. En su respuesta, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba: «No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento».

Petición de explicaciones

La portavoz de Política Social del PP, Cuca Gamarra, exigía explicaciones este miércoles al Gobierno que lidera Pedro Sánchez después de que haya reconocido que nunca existió un comité de expertos para la desescalada. «Denunciamos una mentira más», ha declarado a Europa Press.

Gamarra ha afirmado que se trata de «una mentira más» de un Gobierno que, a su juicio, «ha hecho de la mentira a los españoles el instrumento para tapar su ineficacia e incompetencia a la hora de gestionar el covid-19».

«Tras la mentira constante con los datos oficiales de fallecidos que facilita el Ministerio de Sanidad, que sigue si reconocer como víctimas a aquellos que no pudieron acceder a un test o cuyos resultados no llegaron antes de su fallecimiento, se suma el habernos mentido a los españoles afirmando la existencia de un comité de expertos para la desescalada que ahora niegan», aseguró.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ahora el Gobierno reconozca que no existe ese comité de expertos. «Y ahora no hay expertos. Ahora no hay comité de expertos. Los que se negaban a decir sus nombres», denunció durante su intervención en el Pleno del Congreso sobre los fondos de reconstrucción europeos.