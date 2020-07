Fernando Simón: «Que entre los jóvenes sea menos frecuente no quiere decir que no haya casos graves»

0

30/07/2020 18:10 h

Ayer se diagnosticaron 1.229 casos más en toda España, un día más la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Un total de 2.158 personas iniciaron síntomas en los últimos siete días, aunque los diagnosticados en esta semana fueron muchos más, 13.391, lo que refleja, detalló esta tarde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, el importante número de casos asintomáticos que se están detectando, cerca de un 60 %. «Esto tiene dos explicaciones: todos los cribados que se hacen alrededor de los brotes y la detección de casos en sus fases iniciales, antes incluso de presentar síntomas aunque algunos posteriormente puedan desarrollarlos. Todo esto favorece el control, porque son mucho menos transmisores y porque al poder aislarlos cuando son asintomáticos se evita que entren en contacto con otras personas cuando tienen ya una capacidad alta de transmisión, que es sobre todo cuando inician los síntomas».

En los últimos siete días han fallecido diez personas, en la línea de los datos observados últimamente: entre 5 y 10 muertes semanales. Además, han ingresado en uci 25 pacientes nuevos y en planta convencional, 438. «Hasta la fecha no hay presión asistencial en el sistema hospitalario, lo que no quiere decir que en algún punto concreto, como en Aragón, no haya una mayor presión sobre el sistema que ahora mismo es perfectamente controlable». ¿Por qué con tantos casos los hospitales no están tan saturados como estuvieron hace tres y cuatro meses? «Se debe principalmente a que la población que se está viendo afectada ahora mismo es población mucho más joven, más sana, casos que se detectan mucho antes, por lo que se reduce el riesgo de desarrollar cuadros graves». Simón advierte, sin embargo: «Que entre los jóvenes sea menos frecuente no quiere decir que no haya casos graves. Y tenemos ejemplos de ello, tenemos ahora pacientes jóvenes con casos graves ingresados en uci».