Asociaciones médicas y ciudadanas exigen que se prohíba fumar en espacios de hostelería

La Voz de Galicia Gabriela Consuegra R. R.

30/07/2020 18:24 h

Que el cigarrillo y sus derivados son un dispositivo de ingeniería perfecto para transportar el coronavirus ya lo ha advertido la Sociedad Española de Neumología (Separ) en su documento de posicionamiento de sociedades. Esto es lo que ha motivado a más de veinte asociaciones médicas y ciudadanas a solicitar, mediante un manifiesto dirigido al Ministerio de Sanidad, que se prohíba con una acción legislativa «valiente, contundente e inmediata» el humo del tabaco en la hostelería.

El covid-19 puede transportarse a través del aire que espira un fumador y alcanzar una distancia de hasta dos metros: cualquier persona que inhale el humo del tabaco o cigarrillo electrónico de un contagiado puede infectarse también. Además, el virus puede permanecer en el ambiente, a través del humo, durante minutos y aumenta la exposición. Por eso, la propia Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud recomienda evitar el consumo de tabaco en ambientes comunitarios y sociales, en el que las terrazas de los establecimientos hosteleros están incluidas. «Sin duda, ha llegado el momento de plasmar dicha recomendación en un Real Decreto», se puede leer en el manifiesto promovido por Nofumadores.org.

«Si la población está obligada a llevar mascarilla al salir de casa, los fumadores no pueden estar exentos de cumplir con su parte en el esfuerzo colectivo. Hasta el momento, las simples recomendaciones no han hecho mella en la industria tabaquera ni han dotado de verdaderas medidas legales que permitan reclamar no ser expuestos a un humo que ahora podría matar doblemente», afirma Raquel Fernández Megina, la presidenta de Nofumadores.org.

Todos los firmantes del manifiesto coinciden en que la declaración de terrazas de hostelería como espacios libres de humo debe ampliarse a todos los lugares públicos donde se aglomeran personas. como playas, paradas de autobús, entradas de edificios y espacios deportivos o de espectáculos al aire libre.

Además consideran que también debería prohibirse el consumo a través de dispositivos electrónicos en cualquier espacio público cerrado con el objetivo de evitar la exposición pasiva y para proteger la salud de la población.

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran CNPT, SEPAR, semFYC, Sociedad Española de Epidemiología (SEE), OMC, Facua y AECC.