Nuevo rebrote en Arzúa, con seis casos de una misma familia

Santiago 29/07/2020 15:08 h

Nuevo brote en Arzúa, en el que se han detectado seis casos positivos de una misma familia. Así lo han confirmado fuentes sanitarias, que lo dan por controlado y cerrado y descartan que haya transmisión local. Las personas afectadas se encuentran en aislamiento domiciliario y su origen podría ser un caso importado.

Este brote es independiente del que se detectó hace una semana y que afectaba a tres personas de Arzúa y Melide. En este caso, se trataba de un caso importado desde Cataluña que infectó a otros dos familiares.

Según el último balance publicado por el Sergas, en el área sanitaria de Santiago hay 21 casos activos de coronavirus, uno más que ayer, y no hay ninguna persona hospitalizada por esta razón.

El BNG de Arzúa ha solicitado que se reactive la comisión de seguimiento de la evolución del covid en el concello y se ponga en marcha una nueva campaña informativa para concienciar a la ciudadanía y el turismo de que es necesario cumplir estrictamente con todas las medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios. El grupo nacionalista también pide cambios en el protocolo de comunicación de contagios, ya que, según denuncian a través de un comunicado, «temos coñecemento do malestar xerado entre a nosa veciñanza ao coñecérense os datos de contaxio polos medios de comunicación moito antes de que as propias persoas portadoras do virus se lles comunicase o resultado positivo das súas probas».