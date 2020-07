Karelys Rodríguez: «He tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado»

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

29/07/2020 09:04 h

Cuando parecía que el divorcio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas y la relación que el torero ha comenzado con la veinteañera Ana Soria iba a eclipsar el verano de la pandemia del coronavirus, Karelys Rodríguez, la mujer con la que se le relacionó a Cayetano Rivera hace meses hace una inesperada confesión. «He tenido una relación con Cayetano Rivera, hasta el año pasado», asegura en la revisa Lecturas. La abogada de 26 años, cuyas imágenes en una actitud que muchos calificaron de cariñosa provocaron una auténtica revolución entre el matrimonio que forma el torero con la presentadora Eva González, asegura que «han sido seis años de relación». Eso sí, con idas y venidas intermitentes, puntualiza.

«Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí», se justifica Karelys Rodríguez, más de medio año después de que su nombre se hiciese público. «Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto», añade. «Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación», recuerda sobre cómo conoció al hijo mediano de Carmen Ordóñez y Paquirri. Dando por bueno el testimonio de Karelys Rodríguez, Cayetano Rivera habría simultaneado algunos de los pasos más importantes que ha dado en su relación con Eva González (una boda y un hijo en común) con la relación con la abogada canaria.

«Si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses, ha sido porque yo me he molestado con él», confiesa al explicar una relación intermitente en la que reconoce que estaba «enamorada, aunque me lo negaba a mí misma». «El haber estado involucrada en una historia con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa. Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así», reflexiona sobre lo que supusieron las imágenes junto a Cayetano Rivera. «Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo», afirma.

Cayetano y Karelys: Unas comprometidas, una amenaza de demanda y un desmentido vía exclusiva

Poco antes de las Navidades unas fotos en Londres entre Karelys Rodríguez y Cayetano Rivera provocaron un auténtico tsunami en el mundo del corazón. Desde Sálvame, conocedores de que una revista había comprado las imágenes en las que se les veía en una actitud muy cariñosa, comenzaron a anunciar sin dar nombres la supuesta infidelidad de una de las parejas más conocidas, hasta que Kiko Matamoros dijo en un descuido el nombre de Cayetano.

A los pocos días la revista Semana publicaba las imágenes de Cayetano Rivera y Karelys en Londres, que todo el mundo estaba esperando.

La reacción de Cayetano Rivera no se hizo esperar y amenazó a través de un comunicado con demandar a todos los que dañasen su honor y a su familia. «Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, dañando mi honor, mi imagen y causando un profundo daño a mi familia, quiero hacer las siguientes consideraciones», aseguraba. «Desde el pasado jueves 28 de noviembre en el programa de Mediaset Sálvame se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías. El viernes 29 de noviembre, el colaborador Kiko Matamoros pronuncia mi nombre después de dos programas especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad. Situación de la que se han hecho eco el resto de programas del grupo, Viva la vida y Socialité, entre otros», añadía. «Ante esta situación que atenta contra mis derechos fundamentales informo de mi firme intención de poner en manos de la justicia el asunto y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones», anunciaba.

La propia Karelys también pidió que se respetase su privacidad en aquel momento a través de un comunicado, pero a finales de enero decidió romper su silencio y contar su verdad vía exclusiva en ¡Hola!, con un titular lleno de incógnitas. «Tenía la necesidad de aclarar todo esto», aseguraba.

«Somos amigos», añadía. «En el 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva», explicaba. La relación de Eva González y Cayetano Rivera comenzó en el año 2009, después de romper con Iker Casillas y Blanca Romero, respectivamente. Tras unos años juntos, se separaron en el año 2013 y retomaron su noviazgo unos meses después. Contrajeron matrimonio en el año 2015 y en el 2018 nació el pequeño Cayetano.

«Cayetano y yo nos conocimos en diciembre del 2012, cuando nos presentó un amigo en común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión», explicaba en la revista. «Desde que rompimos hasta ahora, hemos tenido una amistad en la que nos hemos tenido mucho cariño. Ahora se visto lamentablemente perjudicada por todo esto», añadía. «Cayetano y yo somos amigos», desmintiendo que los uniese algo más que eso.

Sobre el día que les fotografiaron en Londres recordaba que «habíamos quedado para comer pero al final no pudimos. Quedamos en una cafetería para vernos y tomar algo». «Me enteré de que existían las fotografías cuando Cayetano me llamó para contármelo. Solo podía pensar: “¿Y qué hago ahora?"», explicaba. Y confesaba que vivió con mucha ansiedad todo lo ocurrido. «Me dio mucho miedo y angustia enfrentarme a esto», explicaba.