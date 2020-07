El Capítulo do Albariño suspende los actos del domingo

0

Cambados 29/07/2020 22:41 h

Finalmente, no habrá actos del Capítulo Serenísimo este año. La orden albariñense tardó hasta las 19.43 horas de este miércoles en hacer pública su decisión de suspender la investidura de los nuevos cabaleiros, prevista para este domingo al mediodía en el patio de armas de Fefiñáns. La medida la adopta un día después de haber recibido un varapalo del Concello, que le comunicó que se negaba a colaborar con el Capítulo en cuestiones logísticas y le exigió la presentación de numerosa documentación y el cumplimiento de todos los requisitos legales para poder celebrar el evento. El concejal de Sanidade y Seguridade Cidadá, Tino Cordal, alegó cuestiones de seguridad sanitaria atendiendo a las recomendaciones de la propia Xunta, que desaconseja reuniones de más de 25 personas, y tachó a la organización de irresponsable. Desde la orden tomaron nota y anularon sus previsiones, «pola actual situación da pandemia, cumprindo coa normativa sanitaria e garantindo a seguridade dos asistentes e galardoados», explican. «O Capítulo Serenísimo do Albariño quere seguir as recomendacións marcadas pola Xunta de Galicia», añaden vía comunicado.

En su agenda había un hermanamiento y un showcooking para el sábado y el acto de investidura de cabaleiros el domingo, al que se anunciaba la presencia del presidente de la Xunta en funciones en calidad de Gran Mestre de la orden, Alberto Núñez Feijoo. Pero ni él ni nadie vestirá este agosto la capa y también queda pendiente el homenaje que se le iba a brindar a la sanidad pública —en la persona del conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña—, a los investigadores —en la figura José Martínez-Costas, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS— y a los sanitarios y fuerzas del orden y de seguridad del estado. En todo caso, apunta el Capítulo, «queda aberta a posibilidade de retomar a celebración ao longo deste ano do acto capitular, tan importante no recoñecemento do traballo levado a cabo polas distintas institucións na loita contra o coronavirus».

«A organización quere dirixirse aos cambadeses e cambadesas para recordarlles que seguiremos traballando na promoción dun sector tan importante para a economía galega como é o do viño albariño, tal e como se ven facendo ao longo destes máis de 50 anos», abunda el Capítulo.

Este jueves habrá ocasión de preguntarle al vicepresidente de la Xunta en funciones y cabaleiro, Alfonso Rueda, sobre esta cuestión, a propósito de la inauguración del Túnel do Viño. Entre tanto, sigue circulando una campaña en redes sociales con el lema «Festa do Albari...NON», contraria a la celebración de actos públicos en estas fechas tan señaladas en Cambados.