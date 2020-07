Piden que se castigue por lo penal las seudoterapias que pretenden curar la homosexualidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Paniagua

Madrid / Colpisa 28/07/2020 23:06 h

Con la voz distorsionada y la cara oculta, un hombre anónimo aparece en el vídeo. Ha acudido a la asesora Elena Lorenzo para abandonar su homosexualidad. Asegura que «la atracción homosexual no tiene nada ver con el sexo, sino que es la expresión de un afecto no recibido, una herida afectiva que no se ha resuelto bien». Este testimonio se encuentra en la web de Elena Lorenzo (caminoalaheterosexualidad.org), una orientadora que ha sido multada por la Comunidad de Madrid por ofrecer cursos y terapias encubiertas para curar la homosexualidad. Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas hace 20 años, en Estados Unidos y América Latina la promesa de «reparar» la atracción por personas del mismo sexo goza de gran pujanza, en gran medida gracias a la expansión de las iglesias evangélicas.

En España, estas terapias ocupan un lugar «residual», según el vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexualesy Bisexuales (FELGTB), Mane Fernández. Para el dirigente, «bajo tales seudoterapias subyacen casi siempre creencias religiosas» que equiparan la homosexualidad con el pecado y la perversión. «No es que la homosexualidad conduzca a un estado de depresión y estrés, sino que la depresión es producto de la presión social, la homofobia, la transfobia o la bifobia», apunta Fernández. La FELGTB ha presentado ante el Ministerio de Igualdad una propuesta para que se castigue con sanciones penales la impartición de cursos y terapias que predican la curación de la homosexualidad, dado que no se trata de una patología, como pone de manifiesto la OMS. «En la Comunidad de Madrid, los organizadores de cursos han pagado la multa y han seguido dándolos», dice Fernández, en referencia al caso de Elena Lorenzo. La sanción a que alude Fernández ascendía a 20.001 euros y se impuso después de que un programa mostrara cómo Lorenzo trataba de sanar a personas LGTBI.

La asociación Arcópoli presentó una denuncia por vulnerar la ley autonómica. La petición de la FELGTB ha sido enviada al departamento que dirige Irene Montero, cuyo ministerio tiene previsto aprobar leyes a favor de los trans y en defensa de los derechos de las personas LGTBI.