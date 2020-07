Rechazo del Gobierno y de la comunidad científica a la cartilla covid-19 que anunció Díaz Ayuso

0

28/07/2020 19:11 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hoy que pondrá en marcha una cartilla covid-19, similar a la de vacunación, que registre a aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado pruebas PCR. El objetivo es «evitar confinamientos» y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan «seguir su vida normal», dijo Ayuso en una rueda de prensa en la que presentó varias medidas de choque para combatir el coronavirus, en el marco del plan ‘Madrid no se para'.

Ayuso concretó que la mascarilla será obligatoria en toda la Comunidad de Madrid desde este jueves y que se limitará la asistencia en terrazas y reuniones privadas a grupos no superiores a 10 personas. Los locales de ocio nocturno y las terrazas deberán cerrar a la 1.30 de la madrugada y será necesario un registro de entrada de DNI y de número telefónico de contacto. Estos datos serán fundamentales para el equipo de rastreadores, que la presidenta promete duplicar hasta alcanzar las 360 personas.

La cartilla covid desató muchas críticas en la comunidad científica y el propio Ejecutivo central. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó que ningún organismo internacional la apoya. «Nosotros (el Gobierno) no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser», contestó Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Sanidad precisó que conoció esta medida de Ayuso a través de los medios de comunicación y que no tiene información directa de exactamente qué pretende hacer Madrid con la polémica cartilla.

«Más riesgos que beneficios»

El doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, considera que la cartilla covid-19 «no está aconsejada» ni por la OMS ni por ninguna entidad científica por «los riesgos que conlleva».

Según este especialista, equivaldría a «un pasaporte inmunológico» que, de acuerdo con algunos estudios, tiene «más riesgos que beneficios». Entre ellos, una «falsa sensación de seguridad», además de problemas de «índole ética y moral», profesionales y legales «al diferenciar la equidad en función de que se tengan o no anticuerpos», manifestó Molero a Efe.

«La Comunidad de Madrid debería explicar para qué quiere esta cartilla. La propia Organización Mundial de la Salud en sus documentos de pruebas diagnósticas no la recomienda», subrayó Molero, que recordó que «no está implantada en ningún país de la UE».