Torra advierte de una «situación crítica» y apela a la responsabilidad de todos los catalanes

El aumento de contagios obliga a las comunidades a redoblar las restricciones

Los positivos en España han crecido durante el mes de julio y ya hay expertos que hablan de una segunda ola de contagios, después de que se hayan multiplicado los brotes por todo el país. Ahora mismo hay 30 provincias afectadas, de las 52, aunque el registro de datos no puede compararse al que se hizo al principio de la pandemia, dado que en estos momentos la detección es mucho mejor. Con todo, la debilidad mostrada en el rastreo de seguimientos han hecho aumentar los casos. De la misma manera, se ha visto un crecimiento de los PCR positivos durante este mes (del 1% en junio se ha pasado al 2,6% en julio, según Our World in Data), lo que avanza un panorama inquietante.

