Simón cree que es mejor que los ciudadanos de Bélgica no vengan a España porque es un «riesgo que nos quitan»

Redacción 27/07/2020 18:42 h

El Ministerio de Sanidad ha informado de 855 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, frente a los 922 del viernes. Así, la cifra oficial de fallecidos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 278.782. Además, su informe de este lunes recoge dos muertes más que el viernes, para un total de 28.434. En los últimos siete días han fallecido en España seis personas con coronavirus. Por otra parte, en la última semana han ingresado en hospitales 349 personas (126.497 en total) y 12 en unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con 11.748 desde que el coronavirus llegó a España.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló esta tarde en rueda de prensa que «estamos detectando casos en grupos cada vez más jóvenes, asociados a ocio nocturno o fiestas familiares o de amigos que luego generan pequeños brotes en gente de la misma edad. Hemos observado que algunos de los casos se dan en personas mayores, son muchos menos que el resto, pero son los que más nos preocupan, porque son los que peor pueden evolucionar, pueden generar cuadros más graves». Simón también advirtió de que «tenemos que tener cuidado y ser conscientes de que si cambiamos de grupos de amigos y podemos exponernos nosotros o exponer a otros a infectarse, tenemos que extremar las medidas de precaución»

100 casos importados cada semana

En su balance sobre la evolución de la pandemia del covid-19 en los últimos días, Simón detalló que en España se detectan alrededor de 100 casos de coronavirus importados cada semana y en las últimas dos semanas se han registrado en España 195 casos positivos de coronavirus procedentes de 140 vuelos. «Los vuelos que habitualmente generan más casos asociados vienen de zonas con más casos, como los que llegan de América Latina, pero no hay que olvidar que algunos llegan también de los países de nuestro entorno», señaló, antes de advertir que «el virus circula y sigue circulando».

Simón afirmó que «sabemos también que hay personas que se suben a los aviones para venir a España teniendo ya sintomatología y luego son diagnosticados a su llegada. No son muchos, pero sí algunos, y hay riesgo de que generen brotes. Esto puede pasar también con españoles que se suban al avión y viajen al extranjero por lo que hacemos una llamada a los españoles para que no generen problemas fuera de nuestro país».

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también comentó que es mejor que los ciudadanos de Bélgica, cuyo gobierno les ha recomendado no visitar España, no vengan porque es un «riesgo que nos quitan». Del mismo modo se pronunció respecto a la cuarentena de 14 días que ha impuesto Reino Unido a todos sus ciudadanos que hayan estado en España. «Desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan», recalcó. Dicho esto, ha recordó que no en todas las zonas de Bélgica o Reino Unido están en la misma situación respecto a la transmisión del coronavirus, como tampoco lo están las diferentes regiones de España.

Con respecto a los brotes en Aragón relacionados con los temporeros, Fernando Simón manifestó que «evolucionan bien». «Aragón está haciendo lo que debe, lo está haciendo bien. Está controlando los brotes e imponiendo restricciones que le están permitiendo controlar los de Zaragoza», indicó.

Simón informó de que en la actualidad hay 361 brotes activos de coronavirus en España, los cuales llevan 4.100 casos asociados. Estos brotes se están produciendo en varias comunidades autónomas, si bien ha destacado un brote en Castilla y León que ha producido otros pequeños brotes, que parecen «estar bien identificados», si bien en la actualidad no hay «grandes brotes».

Simón indicó que todavía no se puede hablar de una segunda ola, aunque informó de que lo están estudiando, ya que lo que se esta detectando en la actualidad es «diferente» a lo que se ha observado en los meses anteriores. «No creo que estemos en una segunda ola pero es difícil de valorar», sentenció.