El príncipe Joaquín de Dinamarca sufre un ictus

La Voz de Galicia MARTIN BASTOS

26/07/2020 16:20 h

Hace unos días Joaquín de Dinamarca posaba feliz con toda su familia, incluida su exmujer y madre de sus dos hijos mayores, Alexandra, durante sus vacaciones en Francia; y ahora está hospitalizado tras sufrir un ictus. El príncipe, hijo de la reina Margarita II, ha sido operado con éxito de un coágulo sanguíneo en el cerebro en el hospital de Toulouse y su estado es «estable», según ha anunciado la casa real danesa.

Joaquín de Dinamarca, de 51 años, «fue ingresado el viernes en el centro hospitalario regional de Toulouse y fue operado inmediatamente. La intervención ha sido un éxito», ha explicado la casa real. «El estado de su alteza real hoy es estable», se informa en el comunicado en el que precisan que la princesa Marie —su segunda esposa, de origen francés, y madre de sus dos hijos pequeños—, está a su lado. «Su majestad la reina desea que la familia goce de tranquilidad durante la hospitalización», se apunta en la información que se ha hecho pública. Joaquín de Dinamarca se encontraba de vacaciones con sus hijos en el castillo de Cayx, propiedad de la familia real danesa, que cuenta con 21 hectáreas de viñedos. Allí publicó hace unos días unas fotos con todos sus hijos en las que se demostraba el buen momento que pasaba el príncipe. Se había reunido junto a ellos su expareja, Alexandra Manley, con motivo del 18 cumpleaños de Félix de Dinamarca, el hijo pequeño de ambos.

El divorcio de su primera mujer le supuso a Joaquín de Dinamarca una caída en picado en la que le acompañaron, según los medios daneses, el alcohol y las asiduas visitas a clubes exclusivos de Copenhague. Pero esos tiempos difíciles quedaron atrás, debido a la influencia positiva de su actual esposa, Marie Cavallier, con la que se casó en el 2008 tras años de relación.

