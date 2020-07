Los casos activos de coronavirus en la provincia ascienden a 85

0

Lugo / La Voz 26/07/2020 14:29 h

El número de casos de coronavirus activos en la provincia de Lugo asciende a 85, cinco más que los confirmados por Sanidade el sábado. Parte de este incremento se puede deber al brote detectado en O Saviñao y que es de origen familiar. Según recoge Europa Press, este brote ascendería ya a quince casos. El primer positivo se detectó el viernes. Catorce de los contagiados están en cuarentena en sus domicilios. .

En cuanto al origen del brote, el alcalde de O Saviñao, Juan Carlos Armesto, lo sitúa en una comida familiar por un cumpleaños en la parroquia de Reiriz. A esta celebración, según ha comentado el regidor a Europa Press, asistieron personas «procedentes de Madrid». Eso sí, Armesto recalca que se trata de una «sospecha», puesto que el municipio no registraba ningún caso de coronavirus y precisamente el primer positivo, junto a otros invitados a la comida, había estado en la capital española.

En cuanto al brote de A Mariña, los casos activos se mantienen estables en 51 positivos, según el balance publicado este domingo por el Sergas. La cifra es la misma que la del sábado, de modo que continúa siendo el mejor dato desde el 2 de julio. El Sergas explica además, que en las últimas 24 horas de referencia, en A Mariña se registró un alta y un ingreso nuevo, como resultado de las 185 pruebas PCR realizadas en la última jornada. Dos personas se mantienen ingresadas en el Hospital Público da Mariña (el dato tampoco cambia) y su evolución, informa Sanidade, es favorable. Finalmente, en el balance se indica que hay 338 personas en seguimiento domiciliario, lo que supone una más que 24 horas antes. Estas personas, al igual que las que han dado positivo en los test, tienen la obligación de permanecer en cuarentena.

Sanidade insiste en que desde que se detectase el brote el martes 23 de junio, se realizó un rastreo a todas las personas que se fueron viendo afectadas, que se sigue llevando a cabo en estos momentos: «Ao igual que durante toda a pandemia, tanto os centros de Atención Primaria como os hospitais públicos do Sergas están a facer un traballo intenso para detectar rapidamente os novos casos relacionados co brote e realizar todas as probas diagnósticas necesarias no menor tempo posible», señala el Sergas.

En cuanto a las residencias, se mantiene el positivo de un trabajador de la de Xove, siendo el único caso en estos centros en toda Galicia.