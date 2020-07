Siguen creciendo los contagios y hay un paciente en la uci

La Xunta exigirá un plan de rebrotes nacional en la próxima Conferencia de Presidentes

La Xunta de Galicia publicará el lunes una orden para que todos los viajeros que lleguen a la comunidad procedentes de zonas de alta incidencia epidemiológica de covid, o bien los gallegos que tengan que ir a esos territorios y volver, lo comuniquen al regresar, con el fin de favorecer la detección precoz del coronavirus. Afectará a aquellas personas que hayan estado un día o más, durante las última dos semanas, y tendrán 24 horas desde la llegada a Galicia para facilitar sus datos.

En el anuncio, que hizo Feijoo tras la reunión semanal del Consello, no se dio a conocer qué territorios serán considerados de alta incidencia, algo que aclarará la orden. Lo único que ha adelantado el Sergas es que se consideran como de alta incidencia «aquellos territorios que en consideración de la dirección general de salud pública exijan un seguimiento específico». En general, por ejemplo, todos los países que tienen restricción temporal de entrada en la Unión Europea. Esto no quiere decir que no venga gente de estos países, ya que por razones familiares, laborales o por tener la nacionalidad española, sí se puede viajar, como ocurre con Brasil o México.

