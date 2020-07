Florentino Fernández: «Me encanta imitar a Rajoy, da mucho juego»

0

La Voz de Galicia Julián Alía

Colpisa / Madrid 27/07/2020 05:00 h

Ya lleva más de una decena de formatos a su espalda como presentador, algo inimaginable para un vigilante de seguridad como era Florentino Fernández (Madrid, 47 años). El ahora capitán de Typical Spanish, el programa que emite La 1 cada lunes a las 22.00 horas, siempre había tenido dotes para el humor, pero no fue hasta 1996 cuando se planteó siquiera intentar dedicarse a ello. En aquel año, Flo se presentó al casting de Esta noche cruzamos el Mississippi, y el resto ya es sobradamente conocido para muchos. El informal, El show de Flo, UHF, Splunge o Tonterías las justas son algunos de los programas que ha conducido el cómico, que ha llegado a colaborar en otros tantos, incluso en Gran Hermano. Además será uno de los concursantes famosos de la próxima edición de MasterChef Celebrity.

-Ha presentado muchos programas pero, ¿le habían elegido como capitán alguna vez?

-La verdad es que no, y me encanta, aunque es una gran responsabilidad. Lo intento hacer lo mejor que puedo, aunque tengo una digna rival como lo es Vicky Martín Berrocal.

-Dice que se dedica al artesanal oficio de la risa desde 1972. ¿Significa eso que al principio lo hacía por amor al arte?

-Por amor al arte y de manera rudimentaria, hasta que descubrí que me podía ganar la vida con mi artesanía y, por supuesto, la ayuda de increíbles equipos y compañeros de trabajo.

-Quería ser conductor de autobús, luego fue vigilante y después ha llegado todo esto. ¿Cómo ese cambio tan radical?

-Porque siempre estuvo ahí, pero al principio yo no era consciente de que podía ser una actividad profesional, y, aunque las otras profesiones me gustaban, la cabra tira al monte.

-Ha pasado por infinidad de formatos y por los cinco canales principales de televisión. ¿Ha notado mucha diferencia entre cadenas?

-Diría que no. Al final, el día a día lo haces con equipos humanos que suelen ser fantásticos en toda la profesión, y la cadena queda en una especie de segundo plano.

-¿Cuál ha sido su programa favorito de todos ellos?

-Eso es muy difícil de contestar, pero voy a decir que Esta noche cruzamos el Mississippi, por lo que significó para mí. Un momento vital y profesional así se vive de manera muy especial.

-¿Tiene un personaje preferido para imitar?

-Mariano Rajoy. Da mucho juego con esas frases tan suyas.

-¿Y hay alguno que le gustaría, pero no es capaz?

-Por lo general, a los que no imito es porque no me llaman la atención al no tener ningún rasgo destacable para parodiar.

«Mucha admiración» por sus compañeros

-¿Cuáles serían sus referentes en el humor?

-La lista es larga. Diría Gila, Martes y Trece, Monty Python, Faemino y Cansado...

-¿Tiene «envidia» de algún compañero de profe

sión por lo bien que hace algo?

-¡De muchos! Tengo la suerte de admirar a muchísimos de mis compañeros, y encima divertirme cada vez que coincido con ellos. Sí, sí. Hay mucho talento en la comedia aquí.

-Va a participar en la próxima edición de «MasterChef Celebrity». ¿Cómo se fraguó una cosa aquí?

-Ya sabían las ganas que tenía de participar. De hecho, llevo deseándolo desde las primeras ediciones, pero por otros compromisos profesionales no había podido ser hasta ahora, así que lo voy a coger con muchas ganas.

-¿Cree que tiene alguna opción de ganar?

-Claro. Hay que participar con actitud de tener opciones, y luego ya se verá. Seguro que tendré buenos contrincantes, pero tengo que creer en mí. Si no, ¿qué nos queda?.