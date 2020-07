Fernando Simón se reincorpora el lunes tras sus breves pero criticadas vacaciones

0

La Voz de Galicia Adrián Vázquez, m.o.

24/07/2020 14:15 h

Las vacaciones de la cara visible de la pandemia del coronavirus en España, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CAES) han sido un suspiro.

Pocos días, pero con polémica incluida, después de que le fotografiaran haciendo surf en una playa portuguesa, una instantánea que causó una gran polémica en las redes sociales. Pero el descanso se ha acabado y el experto se reincorpora el próximo lunes de nuevo a su trabajo para dirigir la coordinación y la gestión de la pandemia, algo que llevaba haciendo sin interrupción desde el inicio de la crisis sanitaria, incluso cuando él mismo dio positivo e informaba desde su propia casa.

Para su escapada, el científico escogió el Alentejo, próximo al Algarve, una zona donde el coronavirus no tuvo una gran incidencia y que incluso es recomendada por la organización European Best Destination como uno de los destinos más seguros de Europa.

Simón fue fotografiado con su familia disfrutando de la costa portuguesa y del surf. Tras las instantáneas, en las que aparecía sin mascarilla (en Portugal no es obligatoria), el epidemiólogo recibió una oleada de críticas acusado de no ser un buen ejemplo por tomarse un descanso y por no portar la mencionada mascarilla mientras se encontraba en la playa.

Tras unos días de asueto en el país vecino, se desconoce si ha visitado también su residencia habitual en Zaragoza, el afamado epidemiólogo volverá a principios de la próxima semana a su puesto habitual para encabezar la batalla ante los nuevos rebrotes de covid-19 que se están produciendo en varios puntos del país. El lunes ofrecerá otra vez una rueda de prensa para informar acerca de la evolución de la crisis sanitaria, que ha alcanzado cifras preocupantes en España en los últimos días.