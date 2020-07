Última hora de la pandemia en el mundo: La OMS no ve probable que se empiecen a poner vacunas antes de la primera mitad de 2021

HOW HWEE YOUNG

HOW HWEE YOUNG

Un hombre lleva mascarilla mientras camina cerca de un mural en el barrio de Little India, en Singapur

La Voz de Galicia Esther Rodríguez

23/07/2020 20:05 h

Según los últimos datos de la OMS, la pandemia del coronavirus ha vuelto a batir su récord diario, sumando 279.700 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Esto eleva el número de casos totales a más de 15 millones de afectados. En cuanto a los datos de los decesos, ya son más de 623.000 a nivel global. Por otra parte, la organización ha anunciado este jueves que lo más probable, teniendo en cuenta el avance de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el covid-19, es que la gente no empiece a ser inmunizada antes de «la primera parte de 2021».

«Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo», indicó Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS. Cada vez son más las vacunas en distintas partes del mundo que están llegando a la fase 3. Se trata de la etapa previa para la aprobación de un fármaco por parte de las autoridades sanitarias de los países.

Los 10 países más afectados

EE.UU.: 3.970.908 positivos y 143.190 fallecidos Brasil: 2.227.514 positivos y 82.771 fallecidos India: 1.238.798 positivos y 29.861 fallecidos Rusia: 787.890 positivos y 12.726 fallecidos Sudáfrica: 394.948 positivos y 5.940 fallecidos Perú: 366.550 positivos y 13.767 fallecidos México: 362.274 positivos y 41.190 fallecidos Chile: 334.683 positivos y 8.677 fallecidos Reino Unido: 297.952 positivos y 45.586 fallecidos Irán: 281.413 positivos y 14.853 fallecidos

Bolsonaro vuelve a dar positivo en covid-19

Brasil registró este jueves un nuevo récord diario, sumando 67.860 nuevos positivos. Con esto el total de contagios asciende a 2.227.514. El número de contagios ha aumentado exponencialmente en los últimos tres días. Con respecto a los fallecidos, el Ministerio de Salud informó de que el número de muertes en las últimas 24 horas fue de 1.284, lo que supone un leve descenso. Con esto, el gigante sudamericano ya suma 82.771 muertes a causa de la pandemia. Estas cifras podrían contrariar las previsiones de la OMS, que la semana pasada sugirió que el país podría haberse estabilizado.

El número de recuperados, por su parte, llegó a 1.532.138. No obstante, en esa lista no figura todavía el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien volvió a dar positivo de covid-19. El mandatario fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 7 de julio. Los médicos responsables de su tratamiento no han dicho cuándo volverá a ser examinado ni han hecho previsiones sobre su posible alta, que dependerá del resultado de próximos análisis. Desde que fue diagnosticado, Bolsonaro ha seguido despachando mediante videoconferencias desde su residencia oficial en Brasilia, en la que asegura que se mantiene aislado y sin tener contacto con sus familiares.

Brasil se encuentra en pleno proceso de desescalada, pese a que la curva pandémica continúa en ascenso en diferentes regiones, principalmente en el centro-oeste y el sur, donde la situación podría complicarse con la llegada del invierno austral.

Miles de jóvenes estudiantes esperan la apertura de fronteras en Australia

Australia es uno de los países más demandados para estudiar y trabajar. Cada año, recibe unos 950.000 estudiantes de todo el mundo. En marzo, decidió prohibir el ingreso de ciudadanos extranjeros debido a la pandemia, por lo que jóvenes de todo el mundo se vieron obligados a posponer sus viajes de estudio. Ahora, miles de estudiantes internacionales aguardan ansiosos la apertura de las fronteras del país.

Según los datos oficiales del Gobierno australiano, durante 2019 el sector de la educación internacional aportó 39 mil millones de dólares a la economía del país. Es un ingreso fundamental para que las escuelas y universidades de ese país puedan sostener la calidad de sus cursos. Por este motivo, el ejecutivo sigue de cerca este tema y, si bien todavía no dio una fecha para abrir las fronteras, considera el regreso de los estudiantes internacionales como una prioridad.

El pasado lunes, el Ministro de Educación, Dan Tehan, compareció confirmando la reactivación de los visados de estudiante. Además, adelantó que se deben cumplir dos condiciones antes de que los estudiantes internacionales puedan regresar al país. «En primer lugar, el estado en cuestión debe haber abierto sus fronteras para vuelos domésticos. Además, los campus universitarios deben estar dando clases a los estudiantes australianos e internacionales que ya estén en el país», afirmó.

Australia, país que gestionó con acierto la primera ola de infecciones con la COVID-19, registró este jueves cinco fallecidos, el mayor número de muertes diarias por el virus desde abril a raíz del rebrote de contagios con epicentro en Melbourne. «Esto demuestra el número creciente de este terrible virus en nuestra comunidad», apuntó la ministra de Sanidad, Jenny Mikakos.

Desde este jueves es obligatorio el uso de mascarilla en las ciudades de Melbourne y Mitchel, con multas para los que no las lleven de 200 dólares australianos ( 123 euros). Ambas localidades fueron puestas en confinamiento hasta el 20 de agosto. Desde el rebrote a principios de mes, los infectados confirmados en Melbourne superan los 4.000 casos, algo menos de un tercio del total de casos confirmados en el país desde que en marzo detectaran al primer contagiado a nivel nacional.

Salvini no ve necesario ampliar el estado de emergencia en Italia

El líder de la formación ultraderechista italiana Liga, Matteo Salvini, afirmó este jueves que no había razón para que el Gobierno italiano amplíase el estado de emergencia más allá del 31 de julio, cuando vence el plazo. «No hay ya una situación de emergencia sanitaria, quien quiere prorrogar el estado de emergencia es enemigo de Italia. Los italianos merecen tener libertad», ha opinado Salvini, al tiempo que ha insistido en que no ve razón para votar a favor.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha destacado en los últimos días que Italia debería extender el estado de emergencia para seguir manteniendo las medidas de prevención contra los contagios por coronavirus, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión.

Las autoridades italianas siguen de cerca la evolución de la pandemia en las regiones del norte más afectadas, pero también preocupa la región de Campania y la turística isla de Capri, donde en los últimos días han aumentado el número de positivos. Las autoridades sanitarias de la isla están realizando controles para rastrear los contactos de tres turistas romanos que viajaron a la isla el pasado fin de semana en un grupo de ocho personas y se han contagiado de covid-19. Los esfuerzos se enfocan en identificar a las personas con las que tuvieron contacto para comprobar si la pandemia ha podido propagarse.

El pasado lunes, la isla impuso la obligación de llevar la mascarilla también en espacios abiertos, entre viernes y domingo, un caso único en el país. En la región de Campania es obligatoria llevarla en lugares públicos cerrados y en la calle siempre y cuando no se pueda respetar la distancia social de al menos un metro.

En la ciudad portuaria de Salerno se han comunicado 24 nuevos contagios, una cifra que las autoridades municipales achacan a la llegada de turistas. El coronavirus en Italia ha dejado más de 35.000 muertos y más de 245.000 contagios desde que comenzó la emergencia en el país el 21 de febrero.

Sudáfrica reinstaura el toque de queda nocturno ante el aumento de casos

Sudáfrica ha registrado un nuevo récord de fallecimientos por coronavirus, con 572 muertes en las últimas 24 horas. Con esto, el total de decesos se acerca a los 6.000. «Enviamos nuestras condolencias a los seres queridos de los difuntos y damos las gracias a los trabajadores sanitarios que trataron a los fallecidos», señaló el ministro de sanidad, Zweli Mkhize.

Las autoridades han contabilizado 394.948 positivos y 229.175 recuperaciones hasta la fecha, tras realizar más de 2,5 millones de test en el país. Estas cifras colocan a Sudáfrica no sólo como el país más castigado por la pandemia de toda África, pues acumula en torno a la mitad de casos africanos, sino como el quinto con más contagios de todo el mundo.

Casi la mitad de los fallecimientos se han registrado en la provincia del Cabo Occidental, mientras que la mayoría de los casos positivos se han detectado en la provincia de Gauteng. Así, esta provincia se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el continente africano.

Sudáfrica ya mostraba tendencias preocupantes desde hacía meses, pero la pandemia se volvió especialmente virulenta tras la reapertura de la economía, el pasado 1 de junio. Sin embargo, los expertos sitúan aún lejos los máximos epidémicos pues no vaticinan que el país empiece a doblegar la curva hasta el mes de agosto.

Por este motivo, el Gobierno sudafricano reinstauró este mes algunas restricciones. Entre ellas, un toque de queda nocturno y la prohibición de la venta y distribución de alcohol. El objetivo es aligerar la enorme carga que soporta el sistema sanitario del país, que está resultando ya en hospitales saturados. Pese a todo, el gobierno sudafricano descarta, por el momento, volver a un confinamiento duro para no perjudicar más la economía.

La liga china de baloncesto vuelve a jugar partidos con público

La Asociación China de Baloncesto anunció este jueves que reabrirá las puertas de las canchas al público a partir de este domingo en un nuevo paso hacia la «nueva normalidad» en el país asiático. No obstante, la institución baloncestística china indica en su web que, por el momento, solo el personal médico, los profesores y los policías podrán comprar entradas para ver partidos.

Será a partir del próximo día 31, cuando comienzan las eliminatorias de la liga CBA en la ciudad oriental de Qingdao, cuando todos los aficionados podrán adquirir billetes sin importar su profesión. Se requerirá, eso sí, que quienes pretendan acudir a las canchas demuestren que han dado negativo en coronavirus en las 48 horas anteriores al encuentro.

Además, se harán controles de temperatura a la entrada al recinto y los aficionados deberán sentarse con un metro de separación, por lo que el aforo estará limitado. Solo se permitirá la entrada a mayores de 12 años y se obligará a registrarse con un documento de identificación y con la citada prueba del coronavirus. No se podrá asistir a los partidos sin mascarilla y, tras su finalización, los espectadores también tendrán que mantener la distancia de seguridad para salir del recinto.

Por otra parte, las autoridades de la ciudad nororiental china de Dalian han cerrado los mercados de marisco y suspendido algunos servicios de metro después de que este miércoles se detectasen al menos tres casos de covid-19. Los vendedores del mercado en el que trabajaba uno d elos positivos han sido sometidos a pruebas PCR. El primer brote conocido a nivel mundial, el de Wuhan, también comenzó a finales de diciembre en un mercado de pescado y marisco de la ciudad.