El presidente del Fuenlabrada dice que cumplieron las normas y carga contra la alcaldesa de A Coruña

La Voz de Galicia Nacho de la Fuente

La Voz 22/07/2020 17:54 h

La fuerte polémica en torno al brote de coronavirus en A Coruña por la llegada de jugadores del Fuenlabrada infectados del covid-19 no para de crecer. El presidente del club madrileño, Jonathan Praena, ha defendido hoy la inocencia de su club y ha cargado contra la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey. «Debería de buscar menos protagonismo y pensar en la gran ciudad que tiene en sus manos como para entrar en un tema que no es de su competencia. Para eso están las autoridades sanitarias. Que se centre en que no haya rebrotes por negligencias de su ciudad», respondió Praena al anuncio de Inés Rey de que tomaría medidas legales contra el Fuenlabrada.

Jonathan Praena ha ofrecido una rueda de prensa telemática desde el hotel coruñés donde permanece confinado su equipo con seis casos de coronavirus que ya tienen episodios de fiebre y dolor de cabeza: «Nadie pregunta por ellos, pero los chicos han empezado con síntomas», ha remarcado.

«Como todas las semanas después de cada partido procedemos a hacer las pruebas PCR el sábado a las 9 de la mañana. A las 21.00 horas aparece el primer caso alterado que luego se termina confirmando que es positivo. Nos ponemos en contacto con él, se le aísla y nuestros servicios médicos abren una investigación para ver con quién tuvo contacto», ha relatado.

«El domingo a las 9 se nos repiten los PCR y se hace un test rápido para ver si había algún afectado más. Todos los test dan negativos, el equipo se dispone otra vez a entrenar y esperamos por la tarde a que nos den los resultados y hay tres empleados del club contagiados que han cumplido el protocolo. Se decide aislarlos y se hacen test a todos los que han dado negativo», ha dicho. «El lunes se convoca a todos a un cuarto test a las 8.30 y viajamos a Galicia sin saber los resultados. Llegamos sobre las 18.00 y nos confirman que hay otros seis casos positivos», ha añadido.

Desde ese momento, ha continuado, el Fuenlabrada pone en conocimiento de LaLiga la situación y espera la decisión de la reunión del organismo con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española de Fútbol (RFEF), informa Efe. «En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona, viajamos en vuelo privado y en autobús cumpliendo el protocolo. Ponemos siempre la información en conocimiento de LaLiga y no cometemos ninguna negligencia», ha subrayado.

Niega salidas del hotel

El presidente del Fuenlabrada también ha negado que alguien de la expedición haya salido del hotel. «No se nos puede tachar de nada sin tener información diciendo que los jugadores han salido a zonas recreativas cerca del hotel. Es mentira», ha incidido.

«No hemos hecho vida normal, solamente hemos cogido el autobús del aeropuerto al hotel y ahí hemos estado en una sala reservada y en las habitaciones. No hemos puesto en riesgo a personal de hotel, cumplimos las normas a rajatabla con mascarilla siempre a dos metros. Con tanta indignación que tienen más vale que se preocuparan de las 3.000 personas que estaban en los alrededores de Riazor sin mascarilla. No hemos sido negligentes», ha sentenciado.